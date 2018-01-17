Лицемерные актрисы завалили мужчин доносами и оскорблениями

На Западе продолжают бушевать скандалы, связанные с обвинениями в домогательствах все новых знаменитостей. В природе этого явления разобрались Dni.Ru.

"Он пригласил меня в номер, после чего удалился в ванную комнату, а вышел оттуда в расстегнутом халате с совершенно голым передом. Он попросил меня посмотреть, как мастурбирует. Тогда у моего сценария появится зеленый свет. Я попыталась уйти, но он схватил меня за руку, умоляя все же смотреть на его онанизм. Мое сердце колотилось и я была сильно напугана. Мне удалось вырваться".

Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Азия Ардженто, Джессика Барт, Кейт Бекинсейл, Ева Грин и многие другие именитые актрисы внезапно разразились обличительными интимными подробностями в адрес продюсера Харви Вайнштейна, явив миру детали его домогательств, произошедших много лет назад и положив начало самой громкой голливудской истерии под названием "харасмент".

"Харасмент – это ряд поступков, которые могут испугать, задеть или унизить человека, – рассказывает адвокат, эксперт по международному праву Екатерина Духина. – А также, вызывают чувство стыда. Разумеется, это не только высказывания подобного характера, но и соответственно действия. Этот юридический термин существует в 28 странах".

На 75-ю церемонию вручения одной из самых значимых наград в области кино и телевидения "Золотой глобус" все знаменитые дамы пришли в черных платьях. Так они выразили протест против сексуального насилия и поддержку тех, кто от него пострадал.

Лавина женского гнева подмяла под себя и других известных мужчин. Обвинения, слезы, пресс-конференции, камеры, микрофоны, адвокаты, мировая общественность и СМИ беснуются, этот скандал – одна из главных тем для обсуждения. Кинематографисты один за другим отворачиваются от опорочивших себя звездных мужчин, карьера которых полностью разрушена. Бывший влиятельный продюсер Голливуда Харви Вайнштейн находится на грани самоубийства.

Никто в США публично не усомнился в искренности этой истории, никто не задался вслух вопросами "где вы, барышни, были раньше", "почему молчали столько лет". Никто не желает получить пожизненное клеймо шовиниста и женоненавистника, потому что американское общество и пресса всегда окажутся на стороне женщин, даже если дело плохо пахнет. Феминизм и гендерное равноправие давно задает тон в этой стране. У посягательств на свободу американок нет срока давности. Не имея возможности защитить себя от шквала доносов и оскорблений, обличенные мужчины по очереди складывают головы на плаху общественного негодования.

они вообще поняли какую акцию поддерживали или какая актриса такой и мозг?#ЗолотойГлобус pic.twitter.com/2VK2vUrU8v — Alexandria (@AlexandriaSkar) 8 января 2018 г.

Дошло до того, что на фоне сексуальной истерии в некоторых странах начали спешно менять законодательство. Например, в Швеции утвердили законопроект "Об обязательном разрешении на секс". Для того, чтобы половой акт не считался насилием, теперь необходима форма предварительного согласия на него, данного одним партнером другому. Это породило много шуток по всему миру, в т.ч. в шведской прессе один журналист предложил партнерам снимать друг друга во время предварительных ласк, чтобы убедиться, что можно переходить дальше. "Хотя государство стремилось обеспечить охрану половой неприкосновенности, все же ситуация выглядит несколько комичной" – считает Екатерина Духина.

Однако, как избавление мужчин от тотального позора, на передовую вышли маститые француженки. Именно они выступили в защиту сильного пола от обрушившегося на них потока ненависти, опубликовав письмо в газете "Le Monde". Катрин Денев, Ингрид Кавен, Катрин Милле и другие любимые миллионами медийные женщины заступились за мужчин и попросили дать им возможность проявлять свои исконно мужские качества, в пику армии американских феминисток. "Изнасилование – это преступление. Но настойчивое или неуклюжее ухаживание – не преступление, как и галантность – не агрессивный мачизм" – утверждают они.

"Франция по праву считается родиной любви, поэтому французы уже давно разобрались с тем, что такое сексуальность, и перевели эту тему в новые реалии. С другой стороны, Франция еще и родина феминизма, но француженки его воспринимают разумно, не впадая в жертвенность, в отличие от того, как это происходит у американок, – уверена психолог Люция Сулейманова. – Разумеется, это не значит, что во Франции никто не сталкивается с харасментом, скорее, общее отношение к теме сексуальных проявлений такое, что ответственность разделяется поровну между мужчиной и женщиной".

Психологи отмечают высокий уровень уверенности в себе и сексуальной привлекательности европейских женщин, как и их самооценку. Считается, что европейцы прагматичны, чем сильно отличаются от представителей других стран. Если европейки решат, что сексуальный контакт необходим для дела, то они легко на него пойдут, не обвиняя впоследствии мужчину. Они будут рассматривать это, как обоюдовыгодную сделку. В сексе у европейцев, скорее, партнерские отношения. Отсюда и отношение к голливудской шумихе.

Что же касается России, то россиянки где-то посередине между европейками и американками, пока не определились. По мнению Екатерины Духиной, Россия принципиально отличается от американских и европейских стран. "Тенденция перемен в нашей стране уходит в сторону стремления общества к традиционным ценностям, – говорит адвокат. – Во многом, это связано с кризисными временами. Нынче даже любовницу завести дорого, а потому семейные ценности выходят на первый план. К тому же, наш менталитет абсолютно иной и зиждется на том, что российский мир преимущественно мужской. Если обратить внимание на государственное управление, то станет понятно, что процент женщин там невелик. Владельцы большого бизнеса, прежде всего, также мужчины. Он ассоциируется с мужской силой и волей к победе. Такова наша реальность".

Харрасмент - все ночи полные огня.

Харрасмент, зачем же ты сгубил меня?

Харрасмент, я твой бессменный арестант,

Погибли юность и талант в твоих стенах — геена огненная (@aleshenka17) 5 января 2018 г.

Несмотря на то, что амбициозные и практичные российские женщины уже стремятся к ощущению свободы и независимости, они еще не утратили веру в любовь и романтику. "Наша представительница слабого пола обязательно наденет короткую юбку, и это ее никоим образом смущать не будет. Она даже может разрешить потрогать себя за коленку, но после этого она хочет быть твердо уверенной, что в нужный ей момент может остановить процесс флирта" – подчеркивает Люция Сулейманова. По словам отечественных психологов, россиянки сейчас ориентированы на то, чтобы используя механизм подогрева сексуального интереса к себе, обыграть партнера.

К чему приведут голливудские страсти по торжеству справедливости и как они повлияют на дальнейший ход событий в мире, пока неизвестно. Главное, чтобы противостояние полов не привело к вымиранию человечества.