Меланья Трамп в костюме Клинтон шокировала мужа

Первая леди появилась в Капитолии в кремовом брючном костюме Christian Dior, белой шелковой блузе Dolce & Gabbana и туфлях Christian Louboutin. Меланья Трамп и президент США прибыли на церемонию по отдельности.

Наряд первой леди вызвал волну комментариев в соцсетях. Когда же Меланья не встала вместе с остальными присутствующими во время слов президента о том, что "вера и семья, а не правительство и бюрократия лежат в центре демократии", пользователи возбудились еще больше.

Наблюдатели определили поведение первой леди как троллинг в отношении мужа. Они отметили, что наряд Меланьи очень напоминает костюм Хиллари Клинтон, который был на ней в день номинации ее кандидатом в президенты от Демократической партии, пишет US Magazine.

"Меланья троллит Трампа брючным костюмом в стиле Хиллари", – заметил один из подписчиков. "Нет, не троллит. Она просто ненавидит его, как и все мы", – отреагировал пользователь, настроенный более агрессивно.

Как писали Dni.Ru, журналисты подметили охлаждение отношений между президентом США и его женой. В частности, Дональд и Меланья Трамп не отметили 13-ю годовщину свадьбы, которая состоялась 22 января, а позже супруга не поехала с главой государства в Давос.

No, Melania Trump is not trolling her husband. She just hates him like the rest of us https://t.co/YFlsSDu7zH pic.twitter.com/4QvDoiD116