Королеву красоты лишили титула за близость с соперницей

Дана Црейк оказалась представительницей Израиля, который не пользуется популярностью в арабских государствах. У ливанских представителей конкурса снимок вызвал резко негативную реакцию.

На фото девушки стоят в обнимку друг с другом. При этом модели показывают жест в виде латинской буквы V, означающий мир или победу, передает Daily Mail.

Акар заявила, что не знала, с кем фотографировалась. Однако организаторы конкурса от ливанской стороны не поверили: на плече Црейк была лента с названием страны, и та не могла ее не увидеть.

Салве ответила, что продолжит участие в конкурсе "Мисс Земля", несмотря на отсутствие титула. "Я закончу начатое с вашей поддержкой и любовью или без них", – цитирует девушку газета The Philippine Star. Она добавила, что Бог не оставит ее.

Miss Lebanon Salwa Akar who participates in the #MissEarth2018 pageant had her title revoked today in Lebanon b/c she "dared" to take this photo w/ Miss Israel.



Miss Israel Daza Zreik is an Israeli-Arab, who proudly represents her country.



Lebanese apartheid must be condemned. pic.twitter.com/eP0t9V557c