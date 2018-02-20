Названы лучшие имена для секс-охоты в Сети
Российcкие представители сервиса для быстрых свиданий Tinder составили список из десяти мужских имен, обладатели которых чаще остальных получают одобрение от представительниц противоположного пола. Оказывается, вы нецелесообразно тратили время, выбирая наиболее удачную фотографию для своего профиля в сервисе для онлайн-знакомств, сообщает журнал Cosmopolitan. Гораздо эффективней было бы носить одно из имен, приведенных в списке от Tinder.
Согласно исследованию, правильное имя даст вам огромное преимущество. Наиболее удачливыми признаны имена Тимофей, Дмитрий, Максим, Богдан и Ярослав. Также в числе счастливчиков оказались Юрий, Павел, Андрей, Антон и Константин.Что касается аналогичного американского рейтинга, то там в числе лидеров оказались Райан, Мэттью и Лукас. Из британцев больше остальных повезло Гарри, Томасу и Джею, из французов самыми привлекательными признаны Николас, Томас и Максим, передает сайт "Комсомольская правда".
Как сообщают представители Tinder, имена – важный, но не единственный фактор, который повлияет на то, поставят ли вашему профилю лайк. Из результатов ранних опросов приложения стало известно, что решающим аспектом в выборе партнера является наличие информации в вашем профиле и оригинальный способ подачи себя. В особенности это касается пользователей мужского пола. Кроме того, привлекательности способна добавить простая улыбка на фото или взгляд в камеру.
Tinder – одно из популярнейших приложений для романтических знакомств с учетом нужных параметров партнера. В основном приложение используется для поиска длительных отношений, однако частью пользователей применяется и для заведений знакомств "на одну ночь".
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