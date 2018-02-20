Названы лучшие имена для секс-охоты в Сети

Пресс-служба приложения для знакомств Tinder поделилась списком из десяти мужских имен, которые чаще всего находят себе пару в приложении. По словам создателей приложения, рейтинг составлен из статистики положительных откликов девушек на имена пользователей.



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