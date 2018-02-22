Россиянам продают хлеб из корма для свиней

В составе продукта первой необходимости, производимого в России, обнаружили зерно, которое предназначалось для вскармливания животных. Угрозы здоровью такой хлеб не представляет, однако вкус выпечки из фуражного зерна оставляет желать лучшего.

Во времена Советского Союза ГОСТ традиционно позволял использовать три вида пшеницы для изготовления мучных продуктов. Любое производство тщательно контролировали на всех стадиях.

Теперь же мало кто может похвастать столь трепетным подходом: нынешний стандарт позволяет выпекать хлеб даже из низшего класса пшеницы, в том числе из сырья, которое 30 лет назад классифицировалось как корм для свиней. Дошло до того, что поступило предложение установить стандарт выпечки из фуражного зерна на законодательном уровне, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В плане конкуренции и издержек производства такой подход оправдал бы себя, но кто будет заботиться о качестве продукта? Для того чтобы хлеб из низших сортов получился удобоваримым и по вкусу напоминал "ту самую" буханку из детства, в него добавляют ароматизаторы, для пористости достаточно использовать глютен. Для оптимизации и ускорения производства не брезгуют добавлять в состав дешевые эмульгаторы и ферменты. Теперь даже бдительный покупатель не отличит по вкусу качественный продукт от синтетического аналога.

Химические элементы есть и в хлебе из гостовских сортов, но там их куда меньше. Ориентироваться в многообразии видов выпечки, которую можно найти на прилавках магазинов, неискушенному потребителю невозможно: кто знает, что скрывается за яркой упаковкой. Остается лишь внимательно изучать дату изготовления и цвет продукта.

Насладиться исключительно натуральным хлебом, конечно, можно, но это обойдется в круглую сумму. За буханку, произведенную небольшой пекарней по лучшим стандартам, нужно заплатить не менее 500 рублей. Здоровое питание – удовольствие не из дешевых, и обычному покупателю, судя по всему, придется полагаться на интуицию или приобретать кота в мешке.