Россиянки сошли с ума: женщины уродуют себя из-за ведущей "Дома-2"

Девушки готовы на любые жертвы ради сходства со звездой реалити-шоу, певицей и актрисой Ольгой Бузовой. В Сети посчитали, сколько будет стоить полное перевоплощение.



Ольга, безусловно, суперпопулярна – о ней говорят в Сети, обсуждают ее личную жизнь на федеральных каналах, крутят ее песни по радио. И если кому-то звезда уже набила оскомину, то некоторые готовы перекроить себя по ее образу и подобию. "Раньше все хотели быть как Анджелина Джоли, теперь отбоя нет от желающих иметь губы, скулы, волосы, тело как у Бузовой", – рассказала Life.ru главврач сети клиник пластической хирургии Татьяна Аюпова.

Уловив модные тенденции, специалисты в области эстетической медицины посчитали, сколько будет стоить подобное перевоплощение. По словам врачей, Бузова перенесла несколько пластических операций: подкорректировала нос, скулы, сделала инъекционно-контурную пластику овала лица. По сегодняшним расценкам все манипуляции обошлись звезде в 600-700 тысяч рублей.

Отмечается, что, скрывая первые признаки старения и поддерживая форму губ, Ольга регулярно делает уколы ботокса. Это еще 45 тысяч рублей в квартал.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 24, 2018 в 12:43 PST

Таким образом, смена образа влетит в копеечку. Поход в хороший салон красоты стоит около 20 тысяч. Наращивание капсульным методом – от 50 тысяч. Ресницы и маникюр – плюс пять-семь тысяч рублей в месяц. Добавим стоматологию: консультации врача, профессиональный уход и изготовление виниров обойдутся подражателям Бузовой более чем в миллион рублей.

Не забыли и о нарядах для выхода в свет. Платье в пол может стоить от 20 тысяч рублей и выше. Посещение парикмахера и визажиста – примерно десять тысяч рублей.



Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 23, 2018 в 4:49 PST

Если вам очень хочется быть максимально похожей на Ольгу Бузову, нужно не так уж много. "Всего" два с половиной миллиона рублей.