Изголодавшаяся по сексу Бузова начала охоту на чемпионов
Исполнительница посвятила спортсменам сообщение на личной странице в социальной сети Instagram. "Чемпионы 🔝 Лучшие 💣 спасибо за победу 🙏🏻 нас ничем и никем не сломить 💪🏻 Россия мы с тобой", – подписала снимок она.
Пользователи тут же принялись обсуждать необычное поздравление. Один из поклонников творчества певицы уверенно заявил, что Бузова начала охоту на хоккеистов: она, мол, в поисках нового супруга-спортсмена.
"Мужа ищет себе из хоккеистов теперь. За фигуристок не порадовалась!" – подметил внимательный комментатор. По его словам, исполнительница почему-то не плакала, когда у сборной отобрали флаг и гимн.
Другие участники обсуждения конспирологическую теорию не поддержали. Бузова не ответила на это заявление, заставив подписчиков гадать, есть ли в ее сообщении скрытый смысл.
Напомним, ранее певица заявляла, что у нее уже целый год не было секса. Судя по всему, это очень давит на нее эмоционально. "Если честно, уже страшно, потому что прошло чуть больше, чем год, а я по-прежнему одна", – жаловалась журналистам она.
Предположительно, у Бузовой есть сразу несколько ухажеров. Например, одно время ее расположения пытался добиться участник "Дома-2" Роман Гриценко, но пока у него ничего не вышло.
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