Специалисты определили идеальную форму губ
Врач Джулиан Де Сильва уверен, что уста девушки приближены к совершенству. "У Тейлор великолепные пухлые губы и изгиб, которого пытаются добиться так много женщин", – цитирует медика издание Independent.
Хирург добавил, что из-за снижения содержания в тканях коллагена и гиалуроновой кислоты после 28 лет женские губки начинают терять естественную припухлость. Поэтому барышням за 30 он рекомендует один раз в полгода проводить коррекцию нижней части лица с помощью микроинъекций. А если кто-то опасается инвазивных процедур, то отказ от курения и снижение количества часов пребывания под солнечными лучами также способствует замедлению процесса потери чувственной формы рта.
Недавно издание Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery провело статистическое исследование, в результате которого выяснилось, что 60% респондентов считают идеальными пропорции 1:1 - верхняя и нижняя губы абсолютно симметричны.
Сегодня в контурной пластика губ используются безопасные препараты на основе гиалуроновой кислоты и гидроксиапатита кальция. Гиалуроновая кислота в инъекциях ‒ уже не новость для большинства женщин. А препараты на основе гидроксиапатита кальция ‒ это новинка хирургии красоты. С их помощью можно откорректировать зоны лица, которые теряют объем, например, височную область. Можно смоделировать скулы, заполнить носогубные складки, морщины-"марионетки", выровнять линию овала, скорректировать спинку носа. Преимущества таких препаратов в том, что, в отличие от гиалуроновой кислоты, они не задерживают воду и стимулируют коллагенонеогенез.
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