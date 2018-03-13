Специалисты определили идеальную форму губ

Самый популярный пластический хирург Великобритании рассказал, как должен выглядеть идеальный женский ротик. За эталон он взял американскую певицу Тейлор Свифт.

Врач Джулиан Де Сильва уверен, что уста девушки приближены к совершенству. "У Тейлор великолепные пухлые губы и изгиб, которого пытаются добиться так много женщин", – цитирует медика издание Independent.

Хирург добавил, что из-за снижения содержания в тканях коллагена и гиалуроновой кислоты после 28 лет женские губки начинают терять естественную припухлость. Поэтому барышням за 30 он рекомендует один раз в полгода проводить коррекцию нижней части лица с помощью микроинъекций. А если кто-то опасается инвазивных процедур, то отказ от курения и снижение количества часов пребывания под солнечными лучами также способствует замедлению процесса потери чувственной формы рта.

Недавно издание Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery провело статистическое исследование, в результате которого выяснилось, что 60% респондентов считают идеальными пропорции 1:1 - верхняя и нижняя губы абсолютно симметричны.

Публикация от Taylor Swift (@taylorswift) Ноя 7, 2017 в 6:52 PST

Сегодня в контурной пластика губ используются безопасные препараты на основе гиалуроновой кислоты и гидроксиапатита кальция. Гиалуроновая кислота в инъекциях ‒ уже не новость для большинства женщин. А препараты на основе гидроксиапатита кальция ‒ это новинка хирургии красоты. С их помощью можно откорректировать зоны лица, которые теряют объем, например, височную область. Можно смоделировать скулы, заполнить носогубные складки, морщины-"марионетки", выровнять линию овала, скорректировать спинку носа. Преимущества таких препаратов в том, что, в отличие от гиалуроновой кислоты, они не задерживают воду и стимулируют коллагенонеогенез.