Нелепого Трампа в пальто подняли на смех

В Сети появилась свежая фотография американского лидера. Трамп запечатлен в момент высадки из вертолета. Внимание пользователей Twitter привлекла странная посадка его длинного синего пальто. Они высказали предположения по поводу ее происхождения.

"Ребята, а может быть, Трамп на самом деле все время носит с собой трех капризных малышей-расистов", – отметили одни. Другие предположили, что Трамп на самом деле – это три разных человека. Третьи и вовсе пошутили, что президент США выносил "горшки, сковородки и столовое серебро" из Белого дома.

Напомним, ранее супруга 45-го президента Соединенных Штатов Меланья Трамп появилась на выступлении мужа перед конгрессом в брючном костюме кремового цвета. Интернет-пользователи предположили, что таким образом первая леди решила потроллить благоверного. Дело в том, что в очень похожем наряде в день номинации кандидатом в президенты США была Хиллари Клинтон – соперница миллиардера в гонке за пост главы государства.

Surveillance camera catches Trump removing pots, pans and silverware from WH under his coat. pic.twitter.com/tAf4soZ6p8