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Lifestyle

Нелепого Трампа в пальто подняли на смех

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Jim LoScalzo
Президент США снова стал объектом насмешек интернет-пользователей. На сей раз неоднозначную реакцию вызвал наряд главы Белого дома, который появился на публике в странном синем пальто.
прочитано 881 раз

В Сети появилась свежая фотография американского лидера. Трамп запечатлен в момент высадки из вертолета. Внимание пользователей Twitter привлекла странная посадка его длинного синего пальто. Они высказали предположения по поводу ее происхождения.

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 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

"Ребята, а может быть, Трамп на самом деле все время носит с собой трех капризных малышей-расистов", – отметили одни. Другие предположили, что Трамп на самом деле – это три разных человека. Третьи и вовсе пошутили, что президент США выносил "горшки, сковородки и столовое серебро" из Белого дома.

Напомним, ранее супруга 45-го президента Соединенных Штатов Меланья Трамп появилась на выступлении мужа перед конгрессом в брючном костюме кремового цвета. Интернет-пользователи предположили, что таким образом первая леди решила потроллить благоверного. Дело в том, что в очень похожем наряде в день номинации кандидатом в президенты США была Хиллари Клинтон – соперница миллиардера в гонке за пост главы государства.


Некоторые комментаторы отметились более категоричными заявлениями. По словам одного из них, первая леди США просто ненавидит своего мужа. Кроме того, пользователи заметили, что Маланья приехала одна и стояла в стороне во время выступления американского лидера.

При этом 45-й президент США регулярно попадает в нелепые ситуации. Так, в январе этого года порноактриса Сторми Дэниэлс призналась в сексуальной связи с миллиардером. Это произошло в 2006 году. Тогда Дональд и Меланья уже были женаты.

Через несколько дней после признания порнозвезды супруга главы Белого дома отказалась ехать с ним на Международный экономический форум в швейцарский Давос. Официальными причинами были названы "проблемы с расписанием и логистикой".

Автор: Иван Поляков10 апреля 2018, 14:42

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