Как Меланья Трамп дерзит мужу-изменщику

Последнее время все чаще появляются доказательства того, что взаимоотношения в семье Трампов медленно, но верно идут под откос. Об этом свидетельствуют всплывающие слухи, связанные с грязным бельем из жизни президента США, а также резкие выходки его супруги.



Поведение первой леди США Меланьи Трамп все чаще ставит под сомнение семейное благополучие президентской пары. Свежий скандал, обличающий предположительную связь Дональда Трампа c порноактрисой Сторми Дэниэлз, по-видимому, вынудил супругу главы Белого дома на ряд довольно резких поступков. Заметное пренебрежительное отношение к мужу Меланья проявила еще на Всемирном экономическом форуме, когда отказалась сопровождать своего спутника. Также любопытным оказался тот факт, что 11 февраля пара показалась на публике у принадлежащего Трампу отеля, при этом супруги находились рядом, не держась за руки.

Как считают СМИ, причиной такого прохладного отношения Меланьи к мужу является громкий скандал, связанный с порнозвездой Сторми Дэниэлз. Исходя из старого интервью звезды фильмов для взрослых, ее знакомство с Трампом завязалось уже после его женитьбы, как сообщает сайт "Московский комсомолец". Тогда Меланья оставила этот инфоповод без комментариев, однако ее нынешние поведение весьма показательно. Чего стоит одно только нежелание первой леди незамедлительно переезжать в Белый дом после вступления мужа на пост президента США, хотя традиции Соединенных Штатов требуют от нее активного участия в политической жизни страны.

Что касается отношения американцев к сложившейся ситуации, то, кажется, они заняли сторону первой леди. Согласно опросам, жители США хотели бы видеть Меланью на посту президента, хотя, конечно же, местное законодательство ей этого не позволит.



Еще одно любопытное наблюдение: с момента "оттепели" в отношениях президентской семьи мисс Трамп предпочитает одеваться исключительно в черное, будь то строгий костюм или платья. Может ли это символизировать тихую забастовку Меланьи в ответ на выходки мужа? Экс-стилист миссис Трамп Паоло Замполини убежден, что не стоит искать символизм в подобных мелочах. По словам близкого друга cемьи, отношения супругов бывают довольно напряженными, но в целом они несомненно счастливы.