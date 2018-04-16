Как правильно пить пиво

Британские эксперты опубликовали шокирующее откровение для любителей пива. Оказалось, что большинство неправильно употребляет популярный напиток.

Пивная кружка только портит пенное чудо. Пить пиво комфортнее и быстрее в стакане для коктейлей, ошарашили фанатов янтарной жидкости специалисты Университета Хаддерсфилда.

Скрупулезные исследования провел профессор Уильям Ли. После долгих опытов выяснилось: идеальный пивной бокал имеет необычную форму. Сосуд должен иметь толстую ножку, а края – сужаться от верхней части к нижней. Оказалось, что такая форма позволяет пивной пене быстрее оседать на стеклянных стенках.

Профессор установил, что пузырьки газа в бокале такой формы меньше стремятся наверх: это заслуга толстого дна бокала, к которому они пристают. Эксперты уже готовят прототип стакана, в котором практически не образуется пена.

Так что на традиционную пивную кружку идеальный сосуд для "священнодействия" нисколько не похож. Он скорее напоминает бокал для мартини или коктейлей, пишет Life.ru со ссылкой на The Sun.

Ранее ученые из Университета Шеффилда выяснили безопасную дозу спиртного. Оказалось, что у среднестатистического 40-летнего человека, пьющего до 350 граммов чистого алкоголя в неделю, продолжительность жизни снижается на один-два года. А при употреблении еще большего количества могут развиться сердечно-сосудистые заболевания и инсульт.

В итоге специалисты пришли к выводу, что безопасная доза для мужчин и женщин – 112 граммов чистого спирта в неделю. Это количество соответствует 3,4 литра пива крепостью 4% или шести бокалам вина.

