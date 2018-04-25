Как правильно выбрать мясо для шашлыка
Особое внимание эксперты советуют обратить на срок годности, упаковку и маринад – а также внешний вид и запах мяса. "Приобретайте пищевые продукты в стационарных предприятиях торговли. Обратите внимание на сопроводительную документацию: накладная на товар, сертификат соответствия, ветеринарная справка на мясо должны быть у продавца обязательно", – пишут специалисты.
Если вы покупаете охлажденное мясо, то обращайте внимание на его внешний вид и запах. Если продукт отдает затхлостью, сыростью, химией или гнилью, от него следует отказаться. Иногда под видом охлажденного мяса продают размороженное. Отличить его просто. Надавите на мясо пальцем. Во-первых, оно должно быть упругим. У размороженного продукта более интенсивный цвет, рыхлая консистенция, красный мясной сок. Его также можно использовать для шашлыка, но вкус, конечно, будет похуже.
Если же вы приобретаете упаковку шашлыка в виде пластикового ведра, то в первую очередь проверьте крышку. Она должна быть немного вогнутой - иначе за качество мяса нельзя поручиться. Обратите внимание на дату изготовления. Уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу в течение 3 дней, а майонезно-кефирный соус портится быстрее.
Шашлыки вот вот начнутся! :)#шашлыки #природа #отдых #весна2018 pic.twitter.com/O2I49gwchO— Федосеев Николай (@fedoseevLIVEnic) 15 апреля 2018 г.
Тут также легко понять, охлажденное или замороженное мясо использовал производитель. Охлажденное мясо поглощает маринад, в то время как замороженное мясо, залитое уксусом, выделяет сок, отмечают специалисты Роспотребнадзора.
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