Хлеб вызывает наркотическую зависимость

Все с детства знают, что хлебом
не разбрасываются. Для многих людей старшего поколения он вообще священен, и
любое слово против хлеба – кощунство. Но все же автор и ведущий
телепрограммы "НашПотребНадзор" на НТВ Олег Солнцев, занятый расследованиями
для потребителей, полностью отказался от хлеба из муки высшего сорта и почти не
ест хлеб из другой муки. И вот почему.
- Пшеница очень полезна. Но в
составе батонов и сдобы – рафинированная мука высшего сорта. Из нее удалили
оболочку (пищевые волокна, которые, кстати, снижают холестерин и выводят шлаки)
и зародыш (в котором все витамины, особенно много витамина Е). Остались
килокалории и крахмал. Пользы ноль. Сахар в крови+100. Растет аппетит и щеки.
- В России – лучшая пшеница в мире.
Но почти вся она продается за границу, ведь на мировой бирже за нее дают много
долларов и евро. А в РФ закон запрещает пекарям поднимать цены на базовые виды
хлеба. Они не могут конкурировать в цене с закупки и не могут покупать хорошее
зерно. К слову, фермерам этот закон ничего не запрещает. А бизнес есть бизнес. Вы
бы и сами не стали продавать ничего за 10 рублей (даже другу), когда предлагают
100. Поэтому в стране для производства хлеба остается лишь зерно, которое никто
не купил.
- Увы, но мукомолам часто остается
скупать поеденную насекомыми пшеницу, частично больную, в плесени и с мизером
клейковины. Но из этого не получится мука, которая нужна хлебозаводу. Поэтому
мельники подгоняют ее под техтребования хлебозаводов (главное вписаться в цифры
на бумажке, а уж как не важно). "Мне лично технолог мукодельного завода в
Московской области рассказывал, потея, заикаясь и краснея), что такое зерно
разгоняют "химозой", а отбеливают хлоркой", – делится информацией Олег Солнцев.
- Ни один хлебозавод не пускает к
себе снимать, потому что цех, в котором всегда +45 градусов жары, охлаждают, открывая
окна. Специальных кондиционеров нет, отсюда плесень. Ножи для нарезки,
вентиляция, склад – все в плесени. Вывести ее невозможно. Все фабрики старые.
- На хлебозавод в Москве, где Олег
Солнцев работал со скрытой камерой, свозят просроченный нераспроданный зеленый
хлеб. Часть идет на вторичную переработку для изготовления сухарей.
- А вы когда-нибудь задумывались,
почему именно хлеб всему голова? Оказывается, это единственный продукт, которые
при поедании вызывает у человека выработку экзорфина. Есть эндорфин – гормон
удовольствия, а экзорфин – и это супер-мега-3D-эндорфин. При поедании хлеба у
мозга "приход", а при воздержании – ломка. Хлебный запах вызывает отделение
слюны, человек теряет волю, ссылается на "это же полезно", "без хлеба есть
нельзя", "да мы без хлеба и войну бы не выиграли". Есть дети, у которых развивается
зависимость от хлеба, а не от конфет. Если не отучить, то будет плохо.
Советы Олега Солнцева: Покупайте
ржаной хлеб. Из всех – ржаная мука самая полезная (и, пожалуй, самая вкусная).
Не обманывайте себя, ржаной хлеб не может быть мягким и воздушным. Читайте
состав. Много добавок – не берите! Смотрите срок годности. Если срок не указан,
то съедайте батон за день-два. Не храните хлеб дольше трех дней. Не обрезайте
плесень – выбрасывайте испорченный продукт. Не удивляйтесь хлебу за 60-100
рублей. Если с ним не химичили, то он реально столько стоит.