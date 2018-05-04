Есть и худеть: лучшие продукты для стройной фигуры

Забота о снижении веса традиционно обостряется к весне. Диетологи составили список продуктов, которые снижают аппетит и приносят пользу организму.

Споры вокруг кофе не утихают – и, тем не менее, он занимает далеко не последнее место в рейтинге полезных продуктов. Конечно, большие дозы кофеина для организма вредны – однако умеренное потребление ароматного напитка способствует расщеплению жиров и сжиганию калорий. Вдобавок, чашечка зернового кофе перед приемом пищи создает обманчивое ощущение сытости, что позволит уменьшить количество съеденной пищи.

Красная рыба богата протеинами и насыщенными жирными кислотами омега-3. Продукт восполняет потребность организма в необходимых микроэлементах и минералах. Кроме того, порция красной рыбы надолго утолит голод.

Куриные яйца не только насыщают организм белком. Исследователи выяснили: это самый простой способ похудеть. Дело в том, что пара яиц на завтрак приводит к снижению аппетита на протяжении всего дня.

Каспаицин в красном перце эффективно расщепляет жиры в организме. Всего один грамм чили в день, по мнению диетологов, способен существенно снизить аппетит.

Известно, что имбирь улучшает обмен веществ и успешно борется с воспалительными процессами в организме. Кроме того, этот корень помогает не только снизить вес, но и поддержать иммунитет.

Надолго избавит от чувства голода овсянка – этому способствуют содержащиеся в ней пищевые волокна. Чашка овсяной каши на завтрак сокращает на 30% число калорий, необходимых организму в течение дня.

Гарантированно избавит от чувства голода чечевица. Бобовая культура богата железом, калием, фолиевой кислотой и другими важными микроэлементами.

Заменит тяжелую для организма пищу плод авокадо. Он богат жирными кислотами, а содержащаяся в нем олеиновая кислота снизит чувство голода. Поможет в нелегком деле борьбы с лишним весом и шпинат: около 100 граммов зеленых листьев в день улучшат энергетический обмен и понизят потребность в жирной пище.

Натуральный йогурт – один из самых простых диетических продуктов. Специалисты призывают выбирать обычные йогурты вместо тех, что содержат много сахара, передает Рен ТВ.

Существенно снижают аппетит семена чиа – они способны впитывать объемы влаги, превышающие их вес в 10–12 раз. Вдобавок, продукт снижает уровень холестерина, он богат насыщенными жирными кислотами.