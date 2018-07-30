Россиянки назвали минусы серьезных отношений
Для половины опрошенных это отношения, где есть любовь и взаимоуважение. 22% респонденток подразумевают под этим понятием глобальные общие планы: рождение детей, покупку недвижимости, переезд в другую страну.
О том, что только брак делает отношения серьезными, заявили 12% опрошенных, 7% указали на совместное проживание, 7% – на длительность связи. 2% россиянок считают, что, если был секс – отношения можно назвать серьезными.
Большинство отметило, что серьезность не зависит от длительности отношений. Главным плюсом такой связи 76% женщин назвали стабильность и уверенность, 12% – регулярный и безопасный секс, 4% – экономию бюджета, 2% – социальный статус жены.
6% дам ответили, что у серьезных отношений нет плюсов, сообщает тренинг-центр "Секс.рф". Для 26% минусом является отсутствие свободы, для 10% – тот факт, что все становится общим. 6% ответили, что минус – секс только с одним партнером, а 3% – статус жены.
Дружба мужчины и женщины не что иное как льдинка,которая понемногу тает от прикосновения губ... © #FOLLOW— Linda Gonzalez (@LindaGo71086138) 9 июля 2018 г.
При этом 74% опрошенных считают, что дружба или непродолжительный роман вполне могут перерасти в серьезные отношения. 8% ответили, что такие отношения развиваются иначе, не из дружбы и интрижек.
Ранее россиянки назвали самые вредные привычки мужчин. Кроме пристрастия к алкоголю и курения, девушкам не нравится их чрезмерная увлеченность компьютерными играми.
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