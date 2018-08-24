Ольга Бузова сменила имидж ради нового мужчины

Интерес к певице и телеведущей Ольге Бузовой актуален, как никогда. Сама звезда постоянно подогревает его, подкидывая в водоворот массового внимания новые зацепки. То в кричащем купальнике в Instagram появится, то в Монако деньгами сорит. Стоит только публике немного отвлечься, как поп-дива дает новый повод для обсуждений себя любимой. На этот раз звезда внесла значительные изменения в свой имидж.

На этот раз Бузова решила выглядеть более естественно и натурально, избавившись от накладных волос. Что это: обычный женский каприз или предвестник больших перемен в личной жизни светской львицы? Об этом Dni.Ru поговорили со специалистом по семейным отношениям, блогером Милой Левчук и психологом Лидией Андреевой.

Фото с новой прической Ольга Бузова выложила на своей странице в Instagram. Образ девушки подписчики оценили положительно, заметив, что без искусственных прядей она выглядит значительно свежее и моложе. Зато причины таких кардинальных перевоплощений вызвали бурные споры в интернете. Казалось бы, смена имиджа – обычный рабочий момент для любой звезды, но большая часть поклонников Бузовой уверены, что обновленная внешность предвещает перемены в личной жизни певицы. С ними согласна психолог Лидия Андреева. "Любая смена имиджа для женщины – это переход на другую ступень. Изменения внешности равносильны попытке исправить ошибки прошлого и начать жизнь с чистого листа, – считает эксперт. – Сложно сказать, появился ли у Бузовой избранник и готовится ли она в очередной раз связать себя узами брака, но то, что она избавилась от прежнего груза и готовится к новым свершениям – в этом можно не сомневаться".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 19 Авг 2018 в 12:08 PDT

Ольга Бузова сама не раз давала пищу для подобных толков. Действительно, достаточно вспомнить метаморфозы певицы после скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Тогда главная блондинка главного проекта страны неожиданно перекрасилась в брюнетку, сменив длинные белокурые локоны на темное асимметричное каре. А в дополнение ко всему сразу вслед за этим еще и запела.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 22 Авг 2018 в 10:00 PDT

Блогер Мила Левчук не видит ничего необычного и многообещающего в переменах поп-дивы. По ее словам, эпатаж и сценическое перевоплощение – совершенно нормальные явления для шоу-бизнеса. "Когда артист приезжает на какую-нибудь церемонию в сияющих доспехах, в костюме инопланетянина или верхом на лошади в платье с восьмиметровым шлейфом, он преследует конкретную цель. Его единственная задача – быть замеченным и подогреть интерес фанатов. Это особенно актуально, если речь идет о женщине, – уверена специалист. – Мы, девчонки, не всегда меняем стиль для какой-то определенной цели. Просто нам нравится преображаться, и мы себя лучше чувствуем, изменив прическу или цвет волос".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 26 Май 2018 в 12:14 PDT

Одно можно сказать с уверенностью – что новый имидж пойдет Ольге Бузовой на пользу. Если она и дальше будет придерживаться более элегантного и консервативного стиля, то сможет найти более серьезного мужчину, который захочет создать нормальную семью и быть рядом не ради показухи и самопиара. А строить догадки, как скоро это может произойти, – все равно, что гадать на кофейной гуще.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 22 Авг 2018 в 4:27 PDT

Напомним, ранее Ольга Бузова признавалась журналистам, что без секса она живет уже больше года. Выходит, что красотка и завидная невеста не жила интимной жизнью с самого разрыва с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. Они расстались в 2016 году, поэтому сейчас можно смело говорить о том, что близости с мужчиной у певицы не было уже два года. Сама она уверяла, что справляться с проблемой ей помогает творчество.

Однако даже такой мощный заменитель секса не может работать столь продолжительное время. Видимо, это и подтолкнуло Ольгу Бузову сменить имидж, чтобы привлечь к себе мужские взгляды. Она даже решилась отрезать волосы, что для многих представительниц прекрасного пола является своего рода крайней мерой.