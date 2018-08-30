Петросян омолодился ради новой возлюбленной

Любви все возрасты покорны. Даже некогда эталон семейной верности, 72-летний Евгений Петросян, не смог устоять перед молодыми прелестями 29-летней Татьяны Брухуновой. Пока вся страна обсуждает его громкий развод с Еленой Степаненко, склоняя новую пассию артиста на все лады, юморист пытается повернуть время вспять и освежить свою внешность.

Нешуточная разница в возрасте между влюбленными в 43 года, вероятно, не внушает юмористу уверенности в счастливом совместном будущем. Пластический хирург Андрей Ковынцев рассказал Dni.Ru, к каким хитростям прибегал Евгений Петросян, чтобы выглядеть моложе своих лет, а психолог Айна Громова проанализировала внезапные перемены во внешности и личной жизни актера.

Пустившись во все тяжкие с более молодой копией своей супруги, юморист не скупился и основательно одарил любовницу большой частью совместно нажитого с Еленой Степаненко имущества – двумя квартирами в центре столицы общей стоимостью 280 миллионов рублей. Кроме того, он сделал свою новую возлюбленную директором Театра эстрадных миниатюр. Подкрепив отношения щедрыми подарками, пожилой артист решил воспользоваться возможностями бьюти-индустрии, чтобы хоть на сколько-нибудь продлить свой срок годности. "Его грызет страх приближающейся смерти, – считает Айна Громова. – Он понимает, что время ограничено и большая часть жизни позади, поэтому хочет напоследок испить ее до дна. А уколы красоты, изменения внешнего вида, стиля одежды – это стандартное поведение человека в паре, когда он не чувствует себя ровней своему партнеру".

Специалист подчеркивает, что все происходящее свидетельствует о дисбалансе в отношениях, когда один партнер значительно больше заинтересован в другом. Попытки омолаживаться говорят о желании нравиться молодой пассии и быть не хуже более молодых соперников. Впрочем, результат попыток Петросяна тряхнуть стариной, а также, работу своих коллег в этом направлении, высоко оценивает пластический хирург Андрей Ковынцев. Врач отмечает, что специалисты эстетической медицины поработали с лицом Евгения Вагановича деликатно и профессионально – артист остался собой, но стал объективно лучше и моложе выглядеть.

"Изменения сатирика – грамотный пример хорошей качественной работы, – говорит эксперт. – Ушли заметные морщины, овал лица подтянулся, тон кожи стал свежее и ровнее. Артисту, скорее всего, сделали инъекции ботулотоксина в лоб, межбровную зону и надбровные дуги, а также, в носогубную область и вокруг глаз. Кроме могла быть проведена биоревитализация кожи, нельзя исключать введение филеров. Похоже, использовались также мезонити, чтобы убрать провисание лица и скорректировать контуры. Вполне возможно, провели также смас-лифтинг. Очень важно, что его внешность заметно улучшилась, но не изменилась до неузнаваемости, как это часто бывает со звездными женщинами".

Хотя вернуть юность Евгению Петросяну не под силу даже самым искусным гуру пластической хирургии, внешне юморист заметно помолодел, и явно готов бороться за свое право на счастье. Впрочем, специалисты не сулят ему быть долгим, считая, что неравная пара рано или поздно обречена на провал. Главное, в попытках понравиться тому, кто заведомо в более выигрышных позициях, не потерять разум и сохранить свое здоровье, считают они.