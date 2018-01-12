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Политика

Киев нелепо оправдался за сбежавших в Польшу украинцев

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
"Полной чушью" назвал украинский МИД заявления Польши о наплыве в страну украинских беженцев. Глава ведомства Павел Климкин уверен, что украинцы спасают польскую экономику.
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Украинцам в Польше предлагают большую зарплату. Об этом Климкину сообщили, по его словам, некие "польские друзья". На этом основании глава внешнеполитического ведомства делает заключение, что временно переехавшие в Польшу граждане Украины "спасают местную экономику и одновременно помогают ее конкурентоспособности".

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Однако официальная Варшава продолжает заявлять о массовом бегстве граждан Незалежной на польскую территорию. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в декабре заявил, что его страна приняла полтора миллиона украинцев – при этом по крайней мере несколько десятков тысяч из них бежали с востока Украины. Он считает, что Польша таким образом "помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза", пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Климкин с такими утверждениями категорически не согласен. "Есть очень четкая цифра – сейчас в Польше находятся сотни тысяч украинцев. За два последних года в Польше официально получили убежище 88 наших граждан, поэтому говорить о каких-то серьезных количествах украинцев, которые массово пытаются просить об этом убежище или вообще могут считаться беженцами, некорректно ", – заявил глава МИДа телеканалу Zik.

Варшава настойчиво подчеркивает свою роль в "снижении напряжения на восточных рубежах ЕС". Под предлогом большого количества беженцев с Украины Польша отказывается принимать на своей территории мигрантов из мусульманских стран.

Ранее Павел Климкин под давлением ЕС пошел на попятную в вопросе перевода образования на украинский язык. Министр заявил, что Киеву следует делать больше для национальных общин в этой сфере.

"Я считаю, что мы должны больше делать для наших национальных общин, в том числе для румынской общины. Это касается и финансирования, и изменения методик преподавания", – заявил глава МИДа. По словам Климкина, детей, которые приходят в первый класс, необходимо заинтересовывать, а не отпугивать "новой для них украинской грамматикой".

Автор: Андрей Евлампиев12 января 2018, 09:39

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