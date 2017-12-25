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Экономика

Киев нашел способ остановить бегство украинцев

Фото: GLOBAL LOOK press
Высокая зарплата и обновленная инфраструктура помогут удержать украинцев от бегства из страны. В Министерстве регионального развития считают, что гражданам нужно платить в месяц как минимум 16 тысяч гривен.
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Гражданин Украины, который едет на заработки в Польшу, получает там зарплату 800-1000 евро (это 25-30 тысяч гривен или 52-62 тысячи рублей). Однако следует учесть, что в чужой стране у него появляются дополнительные расходы, в частности на жилье и транспорт, отметил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

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По его мнению, ситуацию можно исправить. "Мы считаем, если в среднем зарплата поднимется до 16 тысяч гривен (33,5 тысячи рублей), это даст возможность удерживать людей здесь. Станет предметом колебаний – ехать или оставаться", – сказал Зубко.

В то же время министр признал, что одной высокой зарплатой людей от миграции не удержишь. Нужна еще и нормальная социальная инфраструктура, а также дороги, детские сады и школы. Наличие всего этого в странах Европы способствует отъезду молодых украинцев за рубеж.

В начале декабря стало известно, что в Польше работают около одного миллиона граждан Незалежной. Глава МИД Украины Павел Климкин тогда заявил, что они "реально спасают" польскую экономику.

А Зубко считает, что официальные цифры работающих за рубежом украинцев можно умножить на пять, и называет трудовую миграцию одной из самых больших угроз для государства после военной агрессии. Что касается военных действий на востоке, они отвлекли еще 250 тысяч человек из числа трудоспособного населения, приводит слова чиновника РИА ФАН со ссылкой на издание "Левый берег".

Напомним, что недавно в украинском МИДе заявили о необходимости введения визового режима с Россией. По словам Климкина, на первом этапе у россиян будут требовать биометрические данные, затем придется писать заявление о въезде на украинскую территорию. В итоге Киев намерен контролировать передвижение граждан России по украинской территории.

Эксперты подчеркнули, что Москва такие действия без внимания не оставит. Для Украины ответный шаг станет убийственным, ведь на российской территории находятся около двух миллионов украинских мигрантов. Они работают в России, обеспечивая не только свои семьи, но и экономику Украины.

Автор: Андрей Евлампиев25 декабря 2017, 08:59

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