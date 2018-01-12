Трамп заставил журналиста материться в эфире

Американский журналист Ник Брайант был вынужден выругаться в эфире радиостанции "Би-би-си" Radio 4. Ведущий цитировал президента США Дональда Трампа.

Он зачитывал заявление республиканца, сделанное в ходе закрытой встречи в Овальном кабинете Белого дома, сообщает The Independent. В своем эмоциональном выступлении президент США выразил недоумение количеством мигрантов, якобы заполонивших Америку. "Почему мы принимаем всех этих людей из сраных дыр? Зачем нам выходцы из Гаити или стран Африки? США должны принимать людей из стран вроде Норвегии", – заявил Трамп.



Именно эту фразу пришлось повторить в эфире Нику Брайанту. Необходимость сквернословить сильно опечалила журналиста. Об этом он рассказал в своем Twitter. "Слово, которое я никогда не стал бы использовать на "Би-би-си", но в последнее время приходится…" – написал он в ответ на пост английского телеведущего Джереми Вайна. "Это первый раз, когда словосочетание "сраная дыра" было сказано на "Би-би-си", – заявил тот.

A word I never thought I would utter on the BBC, but there's been quite a few of those in recent times.... https://t.co/LPZSCOIXFS — Nick Bryant (@NickBryantNY) 12 января 2018 г.

Отметим, что эмоциональное высказывание Трампа породило настоящую бурю: правительство Республики Гаити потребовало объяснений от Вашингтона. Посол Гаити в США Поль Альтидор заявил, что заключения Трампа "основаны на клише и стереотипах, а не на реальных фактах". Представители ООН уже назвали слова американского лидера расистскими. "Нет другого слова, чтобы охарактеризовать это заявление, кроме как "расистское". Вы не можете называть целые страны и континенты "сраными дырами", потому что их население не белое и поэтому не приветствуется вами", – заявил пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

"Это проливает свет на самую ужасную сторону человечества, потворствующую расизму и ксенофобии, которые потенциально могут разрушать жизни многих людей. Возможно, это единственное самое разрушительное и опасное последствие такого рода комментариев, сделанных крупной политической фигурой", – добавил Колвилл.