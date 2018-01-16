Невестка жестко подставила Порошенко
По словам генерального директора "Рустави 2" Николоза Гварамии, документ был получен семь недель назад от источника, который не имеет отношения ни к Украине, ни к России, ни к Грузии. "Невестка – ахиллесова пята вашего президента. Он по поводу невестки выдает много неточной информации. Говорил, что она киевлянка, а оказалось, что она из Санкт-Петербурга", – заявил он.
Гварамия обвинил Порошенко в искажении информации относительно того, что старший сын главы украинского государства Алексей познакомился с будущей женой в 2011 году во Франции. "Они знали друг друга до этого, по нашей информации из России. По нашим данным, их связь началась гораздо раньше. И этот визит Порошенко (в 2007-м. – Прим. ред.) был в семью этой девушки", – подчеркнул гендиректор "Рустави 2".
По его словам, украинцы должны задать своему президенту вопрос, зачем конкретно он ездил в 2007 году в Санкт-Петербург. "Это был его чартер, личный визит, а не визит по бизнесу. Ездил к семье этой девушки или к какой-то другой – он пока не говорит", – добавил Гварамия. Он подчеркнул, что подлинность письма украинского лидера директору ФСБ подтвердила графологическая экспертиза.
Напомним, 13 января грузинский телеканал опубликовал письмо Порошенко от 2007 года, когда его не пускали в Россию. В нем главный кондитер Незалежной брал на себя обязательство не вредить нашей стране, неукоснительно соблюдать ее законодательство "и не принимать участие в деятельности, направленной против интересов Российской Федерации".
Обнародованный документ прокомментировали в пресс-службе администрации украинского лидера. Там заявили, что бумага является фейком, "изготовленным российскими спецслужбами".
На Украине подобным оправданиям не поверили. Депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил, что готовит обращение в Службу безопасности Украины по поводу государственной измены главы Незалежной.
"Я считаю, что общество должно быть уверено в идентичности почерка Порошенко в просьбе к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году", – объяснил свои мотивы народный избранник.
Алексей Порошенко – украинский политик и бизнесмен, старший сын главы Незалежной. Он родился в Киеве в 1985 году. Супруга Порошенко-младшего – Юлия Алиханова, топ-менеджер консалтинговой фирмы McKinsey & Company. Их свадьба состоялась в сентябре 2013 года.
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