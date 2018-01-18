Чем в России занимается безработный Янукович

Виктор Янукович в России временно. Бывший президент Украины намерен вернуться на родину. Пока же он выясняет правду о Майдане в 2014 году.

Экс-президент Украины находится на российской территории временно. Виктора Януковича вынуждают политические преследования в собственной стране, заявил адвокат политика. Виктор Сердюк представляет интересы бывшего главы государства на процессе в Киеве.

Оболонский суд украинской столицы рассматривает дело о госизмене Виктора Януковича. Его обвиняют в "пособничестве России в умышленных действиях для изменения границ страны и ведении агрессивной войны". Прокуратура требует для экс-президента пожизненного заключения.

Виктор Янукович бежал с Украины 22 февраля 2014 года и получил убежище в России. 28 ноября Генпрокуратура Украины по заявлению бывшего президента начала расследование дела о государственном перевороте, совершенном на Украине в феврале 2014 года.

Как рассказал судьям адвокат Януковича, его клиент, находясь в России, старается узнать правду о событиях, произошедших на майдане Незалежности четыре года назад. По словам Виктора Сердюка, бывший президент "прилагает все усилия для того, чтобы остановить раскол в украинском обществе". И с удовольствием вернется на родину, когда обстоятельства сложатся благоприятно.

Сердюк подчеркнул, что его клиент готов дать показания по делу. Однако ни один следователь почему-то не желает провести допрос, сообщает "112 Украина".

Тем временем стало известно, что украинские правоохранительные органы намерены провести "спецконфискацию" средств, которые, как утверждается, принадлежат Виктору Януковичу и людям из его окружения. Силовики нацелились еще на три миллиарда гривен. Как заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, конфискация будет произведена в первой половине года. Он подчеркнул, что не допустит отмены судебных решений и возвращения средств "преступникам".