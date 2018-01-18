Украина приняла главный антироссийский закон

Закон о реинтеграции Донбасса принят Верховной радой Украины. Россия в документе названа "страной-оккупантом".

Более 700 поправок к законопроекту затянули его рассмотрение на три дня. Тем не менее в итоге закон приняли. За него проголосовали 280 депутатов при необходимых 226 голосах.

Закон "Об особенностях политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" внес в парламент президент страны в октябре прошлого года. В нем закрепляется статус России как "страны-агрессора" и устанавливается понятие "российская оккупационная власть". Кроме того, власти получают право вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, а президент может объявлять военное положение, передает "Страна.ua".

Поправки, которые в течение трех дней обсуждали депутаты, касались, в частности, денонсации подписанного в 1997 году ​Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (Большой договор). Нардепы отказались включать в документ этот пункт. Рада также отказалась признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики – ДНР и ЛНР – "террористическими организациями" и разорвать дипломатические отношения с Россией. Однако глава ДНР Александр Захарченко заявил, что принятый Радой документ нарушает минские договоренности. В законе о соглашении вовсе не упоминается.

Действие Большого договора, ратифицированного в 1998-99 годах, в 2008-м было продлено на десять лет. В российской Госдуме уже предложили денонсировать соглашение – по крайней мере, в той части, которая касается признания общих границ.

Принятый Верховной радой закон вступит в силу после того, как будет опубликован в официальной прессе. Перед этим его должен подписать президент Петр Порошенко.

