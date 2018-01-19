На Украине назвали срок возврата Крыма

Крым вернется на Украину уже в 2018 году. Смелыми фантазиями о полуострове под желто-голубым флагом поделился в эфире одного из украинских телеканалов профессор киевского Таврического национального университета Владимир Казарин.





"Крым как неожиданно был утрачен, так же неожиданно будет и возвращен", – заявил он. По его словам, полуостров вернется в состав Незалежной уже в текущем году.

Ранее о том, что Крым вернется в состав Украины, в эфире Первого канала заявила киевская журналистка Янина Соколовская. "Это произойдет очень скоро", – сказала она, чем вызвала резко негативную реакцию собравшихся в зале гостей.

Комментируя решение Генассамблеи ООН о принятии резолюции, которая признает полуостров "временно оккупированной территорией", журналистка заявила, что оно "фиксирует нарушение прав крымских татар на полуострове". Ведущий ток-шоу Артем Шейнин спросил у нее, означает ли решение Генассамблеи ООН признание полуострова территорией России.

"Никто не признал, что Крым – российская территория. Он был, есть и будет украинским, он еще домой вернется", – ответила Соколовская.





В декабре Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла инициированную Киевом резолюцию о якобы имеющихся нарушениях прав человека в Крыму. Помимо прочего, документ называет Россию "оккупирующей державой".

За принятие нормативного акта проголосовали 70 стран, в том числе США и государства Европы. Против высказались 26, среди них – Россия, Белоруссия, Казахстан, Китай, Венесуэла Куба и другие. Воздержались от голосования 76 государств.