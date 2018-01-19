Рогозин разнес американского журналиста за хамство

Космическая отрасль нашей страны не зависит в финансовом плане от закупок США ракетных двигателей. Такое заявление сделал вице-премьер России Дмитрий Рогозин в ответ на вызывающую публикацию американского журналиста Мэтью Боднера.



Журналист написал материал о тяжелом финансовом положении российской космической отрасли. По его словам, государственная корпорация "Роскосмос" останется без средств к существованию после отказа Вашингтона покупать места на "Союзах". Также Боднер заявил, что Соединенные Штаты откажутся от двигателей РД-180.

По словам Дмитрия Рогозина, материал американского журналиста написан в хамской манере. "Сама по себе публикация носит хамский характер, пышет злорадством по поводу проблем, которые создаются в отношении нашей ракетно-космической отрасли американскими же санкциями, а также проблем, являющихся следствием недофинансирования предприятий в прошлые годы", – подчеркнул чиновник.

Доводы Боднера не соответствуют действительности, от США ракетно-космическая отрасль России не зависела никогда, заверил вице-премьер. "Было как раз прямо наоборот", – подчеркнул он.

Рогозин отметил, что Москва сама ставила вопрос поставок ракетных двигателей Вашингтону. "Роскосмос" существует вне зависимости от Соединенных Штатов, и эту независимость корпорации обеспечивает российское государство, добавил вице-премьер.

Рогозин сравнил с изменой Родине хищения в оборонзаказе https://t.co/vtcEh1MzMa pic.twitter.com/Ir5gV0sLoe — RT на русском (@RT_russian) 12 января 2018 г.

Ранее Рогозин и "Роскосмос" разошлись в оценке причин неудачного запуска с космодрома Восточный в декабре прошлого года. "Я так понимаю, что "безаварийный" "Роскосмос" решил всем доказать, что аварии происходят не из-за ошибок в управлении процессами и предприятиями, а "по вине обстоятельств", – написал вице-премьер на своей странице в Facebook.

Комментарии не заставили себя ждать. Пользователи обсуждали низкие зарплаты в ракетно-космической отрасли, профессиональную подготовку менеджеров этой сферы. Досталось и курирующим ее чиновникам, которые зачастую не имеют профильного аэрокосмического образования.