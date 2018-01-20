Страшные тайны: Владимир Ленин

Владимир Ленин – одна из самых заметных фигур в мировой истории. Биография вождя пролетарской революции известна до самых незначительных мелочей: о нем написаны тысячи монографий, снято огромное количество документальных фильмов. В канун очередной даты смерти Владимира Ильича (21 января) Dni.Ru решили вспомнить о некоторых фактах из жизни вождя, которые до сих пор неизвестны широкой общественности.



"Многоликий" Ильич

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Относительно того, откуда взялся псевдоним "Ленин" до сих пор ходит много слухов. По одной из версий, у будущего вождя мировой революции, настоящая фамилия которого Ульянов, была возлюбленная по имени Елена (Лена), по другой – таким псевдонимом Владимир Ильич хотел почтить память рабочих, расстрелянных во время восстания на великой сибирской реке Лена в 1912 году.

Наиболее правдоподобной, по мнению историков, считается версия о том, что существовал реальный человек Николай Ленин, с паспортом которого революционер совершал свои нелегальные поездки. Помимо Ленина, у Владимира Ульянова было еще 148 псевдонимов. Наиболее используемые – Ильин, Петров, Мейер, Тулин, Фрей.

Скромник Володя

Были ли у будущего вождя Октябрьской революции романтические увлечения до знакомства с Надеждой Крупской? Никаких свидетельств о юношеских интрижках Владимира Ильича не сохранилось. При этом сестра Ольга перезнакомила брата со всеми своими подругами из гимназии, и он даже помогал им готовить уроки.

Но все же девушки стеснялись молодого, но не по годам начитанного и серьезного Ульянова. Однажды, когда сестра Володи заболела, она попросила брата передать записку своей подруге Вере Устиновой. Но свидание сорвалось. По словам Веры, будущий вождь мировой революции просто убежал от нее. Ульянов же наоборот утверждал, что сбежала Вера, смутившись перед старшеклассником.





Известно, что Ульянов был крайне стеснителен с малознакомыми девочками. Тем не менее, он испытывал симпатию к подруге Надежды Крупской, учительнице Аполлинарии Якубовой. Обе женщины навещали Владимира Ильича в заключении. Перед отъездом в сибирскую ссылку заливающаяся слезами Якубова пришла и расцеловала его.

Однако на следующий день они повздорили. Повод, как это часто бывает, – политика. В пылу спора будущий вождь мировой революции обвинил свою знакомую в анархизме. Возможно именно это определило конечный выбор Ульянова в пользу Крупской.

Бездетная пара

Детей у Владимира Ленина и его жены Надежды Крупской, как известно, не было. По одной из версий, обзавестись потомством супруги не решались из-за стесненных жизненных условий, ссылки и эмиграции. Однако в одном из разговоров Надежда Константиновна признавалась, что всему виной были ее болезни. "И врачи не помогли", – сетовала Крупская.





Дело в том, что после замужества она тяжело переболела заболеванием по женской части. Сказались месяцы тюремного заключения. В 1899 году мать Ленина Мария Александровна в письме спрашивала невестку, как долго ждать "прилета пташечки". Та ответила, что совершенно здорова, но пташечка прилетать почему-то не собирается. Крупская обратилась к врачу. Медики поставили диагноз "генитальный инфантилизм". Тогда такое заболевание было неизлечимо.

По другой версии, Крупская была беременна, однако незадолго до письма Марии Александровны у супруги Владимира Ильича случился выкидыш, который был вызван возникновением у нее базедовой болезни.

Вопрос детей был болезненным для супружеской четы. Знавшие Ленина люди утверждали, что он очень хотел хотя бы одного ребенка.





Вредные привычки

Мама частенько застукивала маленького Володю с сигаретой. Мария Александровна не знала, как отучить сына от пагубного пристрастия. Никакие уговоры не срабатывали, но когда она сказала, что на сигареты уходит значительная часть семейного бюджета (а жили Ульяновы небогато), то будущий вождь мирового пролетариата вмиг бросил вредную привычку.

Вновь покуривать Владимир Ильич начал во время учебы в Казанском университете, но вскоре бросил окончательно.

"Помню, когда был гимназистом, один раз вместе с другими так накурился, что стало дурно", – вспоминал как-то Ленин в беседе с красноармейцами.

Предосудительно вождь мирового пролетариата относился и к крепким напиткам. Соратники Ильича вспоминали, что один вид пьяного человека вызывал у него "содрогание и отвращение". А вот пиво Ленин любил. Пристрастился к нему революционер в Мюнхене. Но знавшие вождя люди утверждали, что больше одной кружки он себе не позволял.





Боязнь паралича

Ленин всегда боялся быть парализованным и неспособным к работе. По одной из версий, вождь мировой революции чувствовал приближение инсульта, а потому попросил Иосифа Сталина в случае паралича дать ему яд. Коба волю Ильича не исполнил.

Первый инсульт у него случился в мае 1922 года. Восстановиться глава советского государства смог лишь к октябрю. За два следующих месяца он принял более 170 человек, написал 200 деловых бумаг и записок, вел заседания и совещания Совета народных комиссаров и партийного Политбюро, выступал с докладом на четвертом конгрессе Коминтерна. Работоспособность вождя мирового пролетариата была колоссальной.





Откуда деньги?

Недоброжелатели Ленина утверждали, что финансами на ведение революционной деятельности Ильича снабжали немцы, а раз так, то он был чуть ли не агентом германской разведки. Историк Геннадий Соболев отмечает, что Берлин действительно был заинтересован в революции в России и оказывал определенную финансовую поддержку революционному движению в Российской империи. Однако платным агентом в плане получения от немцев заданий в обмен на денежное вознаграждение Ильич не был.

Другое дело, что Ленин и многие его соратники и единомышленники еще до первой русской революции 1905-1907 годов свободно передвигались по европейским странам, жили в Париже, Лондоне, Берлине и Брюсселе, и нужды явно не испытывали.

Так, в начале XX века деньги на нелегальную революционную газету "Искра", которую основал Ленин, давал таинственный доброжелатель, зашифрованный в документах Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) как "Калифорнийские золотые прииски".

По мнению некоторых исследователей, под этим словосочетанием скрывалась группа американских банкиров, которые в собственных корыстных интересах желали ликвидации царского правительства и устранения России как экономического конкурента.





Другие факты

В роду Ленина были калмыки и чуваши, а у матери Марии Александровны – немцы, евреи и представители других национальностей.

Современники отмечали отсутствие у вождя мирового пролетариата чувства юмора. Ленин всегда был серьезен, периодически он впадал в депрессию, после выхода из которой, по свидетельству Крупской, развивал бурную деятельность как бы в качестве компенсации за "минуты слабости".

Много слухов ходили и о связи Ильича с видной деятельницей российского революционного движения Инессой Арманд, возглавлявшей женский отдел ЦК партии. В семейном альбоме Крупской фотографии Ленина и Арманд расположены на одной странице.

