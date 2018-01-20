Страшные тайны: Владимир Ленин

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Малахов шокировал Шурыгину подлостью
Народ бежал от гроба с Державиным
Бандиты напали на пьяную Гузееву
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
партнеры
Суббота 20 января
Лента новостей
13:45
Жуткие фотографии Анастасии Волочковой
13:36
В страшном ДТП под Москвой ранены пять человек
13:11
Зейналова рассекретила молодого любовника
10:54
Таксист открыл стрельбу по людям в центре Москвы
10:08
Пьяный водитель выстрелил в полицейского под Москвой
22:04
О ком Вам интересно читать в шоу-бизнесе?
22:00
Шурыгину и Семенова зовут ведущими на канал "Россия"
21:57
За Бузовой обнаружили слежку НЛО (фото)
21:51
Второго насильника Шурыгиной подло обманули перед избиением
21:33
В зад Шуры зашили секретное средство
21:31
Жизнь Фриске перевернул новый мужчина
21:24
"Балтика" ищет подрядчиков для строительства очистных сооружений
21:02
Безумные регионы: в Санкт-Петербурге крокодил сторожил оружие
20:54
Собчак после танцев с бутылкой нырнула в прорубь в -40
20:44
Володин назвал главные успехи Саратовской области
20:26
Полиция разыскивает невероятно красивую девочку (фото)
20:04
К чему снится болезнь
19:36
Мишин посоветовал Медведевой и Загитовой закрыть рты
19:34
Болтающийся на ветру самолет чудом приземлился во время урагана (видео)
19:22
Володин: санкции сделали Россию сильнее
19:15
Жуткую трагедию в школе Галкина восстановили поминутно
18:42
Гордон унизил Шаляпина в эфире Первого канала
18:09
Зачинщик грязного скандала с Пугачевой напал на Бузову
17:33
Наглый преступник сбежал от полиции (видео)
17:13
Телевизор назвали причиной сумасшествия
17:10
Раскрыта страшная тайна биткоина
17:08
Две девочки находятся в реанимации после резни в бурятской школе
17:01
В подъезде дома в Москве убили бизнесмена
16:47
Новая внешность мужа беременной Кейт Миддлтон произвела фурор
16:46
Известный актер призвал закрыть "Дом-2"
16:39
В ЮНЕСКО разгорелся секс-скандал
16:20
Из школы в Перми эвакуировали детей
16:11
Ученые перехитрили рак
15:45
Легендарный футболист Пеле попал в больницу в тяжелом состоянии
15:39
Брак Елены Яковлевой дал трещину
15:36
Максим Галкин пострадал из-за кровавой бойни в бурятской школе
15:07
58-летнюю Гузееву умоляют отказаться от шпагата без трусов
15:03
Госдума повышает безопасность детского отдыха
15:01
Известный актер умер после тяжелой болезни
14:58
Путин надел тулуп и валенки на голое тело
14:55
Прибывшие медики кололи Джигурду прямо в суде
14:54
Молодожены жестоко поплатились за эффектное селфи
14:43
Общительность приводит к ранней смерти
14:43
Бузова родит после любовных утех в Таиланде
14:13
Ученые вычислили самых надоедливых членов семьи
14:13
Красавица-модель при смерти из-за странной болезни
14:10
Сигаретам нашли альтернативу
14:10
Актрису Мельникову парализовало после страшной аварии
13:50
Бессовестные девушки настырно предлагают секс насильнику Шурыгиной
13:47
Победившую рак 5-летнюю девочку раздавил внедорожник
13:41
Сопливые "террористы" атакуют российские школы
13:30
В Петербурге на лестнице в парадном найден труп девушки
13:18
Главные события Москвы с 20 по 26 января
13:18
Совет на выходные
13:00
Организм исхудавшей Костенко дал сбой
12:49
Дана Борисова остается без московской квартиры
12:41
Катя Семенова официально развелась после 25 лет брака
12:22
Российским гостиницам присвоят звезды
12:10
Муж Шурыгиной о драке на Первом канале: Я просто вышел и нащелкал по роже
12:08
Сына-красавчика Газманова обокрали в Москве
11:52
Порошенко прогулял полмиллиона долларов
11:49
Напавший на школу с топором оказался сыном майора ВДВ
11:49
Что скрывал перед смертью Мурат Насыров
11:29
Раненная при атаке на школу девочка впала в кому
11:28
Известного актера застали за публичным теребоньканьем
11:19
Воробьев показал возлюбленную и рассказал о свадьбе
11:14
70-летний певец соблазнил молодую официантку
10:56
На Москву идут 20-градусные морозы
10:43
"Девочке отрезал щеку": подробности бойни в школе
10:21
Константин Хабенский о своей болезни: С этим справиться нельзя
10:18
Мертвая женщина родила в гробу
10:18
Немцы в панике из-за нового "смертельного оружия" России
10:13
Под Москвой пенсионер отрубил собутыльнику голову и руки
09:42
"Не ходи в школу, будет мясо": дети знали о предстоящей бойне
09:36
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
09:36
Что сделала со своим лицом изменившаяся Ольга Бузова
09:14
Друг о молодой жене Джигарханяна: На нее страшно смотреть, если помыть!
09:09
Пышногрудые красотки дали фору мускулистым парням
09:05
Сборная России поедет на Олимпиаду в "униформе гопников"
08:38
Подробности крупной аварии с участием Андрея Малахова
08:27
Окунувшийся в прорубь Путин восхитил народ
08:27
В многоэтажке под Москвой прогремел взрыв
08:12
Старшеклассник с топором напал на школу и отрубил детям пальцы
22:01
Колдун Бесов назвал настоящую причину смерти звезды "Битвы экстрасенсов"
22:00
В США упал вертолет
21:52
При перестрелке в Волгограде погиб человек
21:50
Беременной Рапунцель из "Дома-2" поставили пугающий диагноз
21:37
Очевидцы сняли жуткие последствия урагана в Нидерландах
21:33
Почему Цымбалюк-Романовская внезапно передумала разводиться
21:11
Безумные регионы: двое мужчин пошли за пивом с автоматом
21:08
Казанский вокзал проверяют на минирование
20:58
К чему снятся валенки
20:23
Дочь Стриженовой набросилась на насильника Шурыгиной
19:56
Захарова в леопардовом манто свела народ с ума
19:33
Подробности жуткого пожара под Саратовом
19:19
Вышедшего из тюрьмы Семенова лишили свободы
19:05
"Нормальный, добрый ребенок": отец пермского головореза сделал заявление
18:46
Крошка-школьница сенсационно затмила чемпионку Медведеву
18:26
Победительница шоу "Холостяк" заявила о разрыве c Ильей Глинниковым
18:11
Высокая явка на президентские выборы обеспечит успех школьному референдуму
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Развод Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна признан недействительным
Дочь Стриженовой набросилась на насильника Шурыгиной
Высокомерного Шепелева обвинили в абсолютной лжи
Муж Шурыгиной о драке на Первом канале: Я просто вышел и нащелкал по роже
Шурыгину и Семенова зовут ведущими на канал "Россия"
Почему Цымбалюк-Романовская внезапно передумала разводиться
Политика

Страшные тайны: Владимир Ленин

Надежда Крупская и Владимир Ленин. Фото: wikipedia.org
Владимир Ленин – одна из самых заметных фигур в мировой истории. Биография вождя пролетарской революции известна до самых незначительных мелочей: о нем написаны тысячи монографий, снято огромное количество документальных фильмов. В канун очередной даты смерти Владимира Ильича (21 января) Dni.Ru решили вспомнить о некоторых фактах из жизни вождя, которые до сих пор неизвестны широкой общественности.
прочитано 4344 раза

"Многоликий" Ильич

ПО ТЕМЕ

Страшные тайны: Ангела Меркель

Относительно того, откуда взялся псевдоним "Ленин" до сих пор ходит много слухов. По одной из версий, у будущего вождя мировой революции, настоящая фамилия которого Ульянов, была возлюбленная по имени Елена (Лена), по другой – таким псевдонимом Владимир Ильич хотел почтить память рабочих, расстрелянных во время восстания на великой сибирской реке Лена в 1912 году.

Наиболее правдоподобной, по мнению историков, считается версия о том, что существовал реальный человек Николай Ленин, с паспортом которого революционер совершал свои нелегальные поездки. Помимо Ленина, у Владимира Ульянова было еще 148 псевдонимов. Наиболее используемые – Ильин, Петров, Мейер, Тулин, Фрей.

Скромник Володя

Были ли у будущего вождя Октябрьской революции романтические увлечения до знакомства с Надеждой Крупской? Никаких свидетельств о юношеских интрижках Владимира Ильича не сохранилось. При этом сестра Ольга перезнакомила брата со всеми своими подругами из гимназии, и он даже помогал им готовить уроки.

Но все же девушки стеснялись молодого, но не по годам начитанного и серьезного Ульянова. Однажды, когда сестра Володи заболела, она попросила брата передать записку своей подруге Вере Устиновой. Но свидание сорвалось. По словам Веры, будущий вождь мировой революции просто убежал от нее. Ульянов же наоборот утверждал, что сбежала Вера, смутившись перед старшеклассником.

Владимир Ульянов. Фото: wikipedia.org

Известно, что Ульянов был крайне стеснителен с малознакомыми девочками. Тем не менее, он испытывал симпатию к подруге Надежды Крупской, учительнице Аполлинарии Якубовой. Обе женщины навещали Владимира Ильича в заключении. Перед отъездом в сибирскую ссылку заливающаяся слезами Якубова пришла и расцеловала его.

Однако на следующий день они повздорили. Повод, как это часто бывает, – политика. В пылу спора будущий вождь мировой революции обвинил свою знакомую в анархизме. Возможно именно это определило конечный выбор Ульянова в пользу Крупской.

Бездетная пара

Детей у Владимира Ленина и его жены Надежды Крупской, как известно, не было. По одной из версий, обзавестись потомством супруги не решались из-за стесненных жизненных условий, ссылки и эмиграции. Однако в одном из разговоров Надежда Константиновна признавалась, что всему виной были ее болезни. "И врачи не помогли", – сетовала Крупская.

Владимир Ленин и Надежда Крупская. Фото: Фотохроника ТАСС

Дело в том, что после замужества она тяжело переболела заболеванием по женской части. Сказались месяцы тюремного заключения. В 1899 году мать Ленина Мария Александровна в письме спрашивала невестку, как долго ждать "прилета пташечки". Та ответила, что совершенно здорова, но пташечка прилетать почему-то не собирается. Крупская обратилась к врачу. Медики поставили диагноз "генитальный инфантилизм". Тогда такое заболевание было неизлечимо.

По другой версии, Крупская была беременна, однако незадолго до письма Марии Александровны у супруги Владимира Ильича случился выкидыш, который был вызван возникновением у нее базедовой болезни.

Вопрос детей был болезненным для супружеской четы. Знавшие Ленина люди утверждали, что он очень хотел хотя бы одного ребенка.

Владимир Ленин. Фото: Оцуп Петр/Фотохроника ТАСС

Вредные привычки

Мама частенько застукивала маленького Володю с сигаретой. Мария Александровна не знала, как отучить сына от пагубного пристрастия. Никакие уговоры не срабатывали, но когда она сказала, что на сигареты уходит значительная часть семейного бюджета (а жили Ульяновы небогато), то будущий вождь мирового пролетариата вмиг бросил вредную привычку.

Вновь покуривать Владимир Ильич начал во время учебы в Казанском университете, но вскоре бросил окончательно.

"Помню, когда был гимназистом, один раз вместе с другими так накурился, что стало дурно", – вспоминал как-то Ленин в беседе с красноармейцами.

Предосудительно вождь мирового пролетариата относился и к крепким напиткам. Соратники Ильича вспоминали, что один вид пьяного человека вызывал у него "содрогание и отвращение". А вот пиво Ленин любил. Пристрастился к нему революционер в Мюнхене. Но знавшие вождя люди утверждали, что больше одной кружки он себе не позволял.


Боязнь паралича

Ленин всегда боялся быть парализованным и неспособным к работе. По одной из версий, вождь мировой революции чувствовал приближение инсульта, а потому попросил Иосифа Сталина в случае паралича дать ему яд. Коба волю Ильича не исполнил.

Первый инсульт у него случился в мае 1922 года. Восстановиться глава советского государства смог лишь к октябрю. За два следующих месяца он принял более 170 человек, написал 200 деловых бумаг и записок, вел заседания и совещания Совета народных комиссаров и партийного Политбюро, выступал с докладом на четвертом конгрессе Коминтерна. Работоспособность вождя мирового пролетариата была колоссальной.

Владимир Ленин. Фото: Оцуп Петр/Фотохроника ТАСС

Откуда деньги?

Недоброжелатели Ленина утверждали, что финансами на ведение революционной деятельности Ильича снабжали немцы, а раз так, то он был чуть ли не агентом германской разведки. Историк Геннадий Соболев отмечает, что Берлин действительно был заинтересован в революции в России и оказывал определенную финансовую поддержку революционному движению в Российской империи. Однако платным агентом в плане получения от немцев заданий в обмен на денежное вознаграждение Ильич не был.

Другое дело, что Ленин и многие его соратники и единомышленники еще до первой русской революции 1905-1907 годов свободно передвигались по европейским странам, жили в Париже, Лондоне, Берлине и Брюсселе, и нужды явно не испытывали.

Так, в начале XX века деньги на нелегальную революционную газету "Искра", которую основал Ленин, давал таинственный доброжелатель, зашифрованный в документах Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) как "Калифорнийские золотые прииски".

По мнению некоторых исследователей, под этим словосочетанием скрывалась группа американских банкиров, которые в собственных корыстных интересах желали ликвидации царского правительства и устранения России как экономического конкурента.

Владимир Ленин. Фото: Оцуп Петр/Фотохроника ТАСС

Другие факты

В роду Ленина были калмыки и чуваши, а у матери Марии Александровны – немцы, евреи и представители других национальностей.

Современники отмечали отсутствие у вождя мирового пролетариата чувства юмора. Ленин всегда был серьезен, периодически он впадал в депрессию, после выхода из которой, по свидетельству Крупской, развивал бурную деятельность как бы в качестве компенсации за "минуты слабости".

Много слухов ходили и о связи Ильича с видной деятельницей российского революционного движения Инессой Арманд, возглавлявшей женский отдел ЦК партии. В семейном альбоме Крупской фотографии Ленина и Арманд расположены на одной странице.

Автор: Иван Поляков20 января 2018, 10:00

Политика

Рогозин разнес американского журналиста за хамство
На Украине назвали срок возврата Крыма
Беспардонный Трамп унизил очередную страну
Савченко разнесла "мастурбировавшего" в Раде Порошенко

Шоу-бизнес

Зейналова рассекретила молодого любовника
Беременная дочь Стриженовой на грани выкидыша из-за Малахова
Шурыгину и Семенова зовут ведущими на канал "Россия"
Жизнь Фриске перевернул новый мужчина

Проишествия

Молодожены жестоко поплатились за эффектное селфи
Красавица-модель при смерти из-за странной болезни
Победившую рак 5-летнюю девочку раздавил внедорожник
Мертвая женщина родила в гробу

Lifestyle

Путин в восторге от фильма с Прилучным
Смерть Державина россияне восприняли как личное горе
"Бандеровская верхушка": Михалков отреагировал на нападки Киева
Пять книг с ярким и динамичным сюжетом
Шоу-бизнес

Подробности крупной аварии с участием Андрея Малахова

Появилась информация, что телеведущий в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес

Брак Елены Яковлевой дал трещину

Актриса раскрыла подробности в откровенном интервью
Шоу-бизнес

Новая внешность мужа беременной Кейт Миддлтон произвела фурор

Принц Уильям ошеломил своим видом
Регионы

Жуткую трагедию в школе Галкина восстановили поминутно

Ученики рассказали о резне

Гороскоп

Совет на выходные
Какие знаки зодиака останутся без работы
Как с помощью татуировки изменить жизнь
Преснякова предупредили о разводе

Фоторепортажи

Путин надел тулуп и валенки на голое тело
Пышногрудые красотки дали фору мускулистым парням
Девушки ввели моду на "заснеженные ресницы" в 60-градусный мороз
Собчак в кофте-мешке обвинили в лицемерии

Спорт

Мишин посоветовал Медведевой и Загитовой закрыть рты
Сборная России поедет на Олимпиаду в "униформе гопников"
Крошка-школьница сенсационно затмила чемпионку Медведеву
Предатели Степановы пожаловались на унижения в США

Регионы

Безумные регионы: в Санкт-Петербурге крокодил сторожил оружие
Жуткую трагедию в школе Галкина восстановили поминутно
Наглый преступник сбежал от полиции (видео)
Напавший на школу с топором оказался сыном майора ВДВ
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru