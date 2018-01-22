Порошенко подло обошелся с Меркель

Украина сильно подставила Германию принятием законопроекта о реинтеграции Донбасса. Свою оценку происходящему дал старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Вадим Трухачев.



По его словам, Берлин будет уходить от ответа, потому что ему неприятно комментировать принятие данного законопроекта Верховной радой. Политолог отметил, что Германия не будет ругать Незалежную публично, предпочтя делать это без свидетелей.

"С одной стороны, они должны поддерживать руководство Украины. С другой – оно подставило Германию, ибо немцы сильно вложились в минский процесс, и сворачивать его им не хочется", – цитирует аналитика издание "Свободная пресса".

Напомним, Верховная рада в четверг, 18 января, приняла законопроект о реинтеграции Донбасса, инициированный президентом страны Петром Порошенко. Скандальный нормативно-правовой акт вызвал бурные дискуссии как на Украине, так и за рубежом.

Законопроект закрепляет в правовом поле Незалежной статус России как "страны-агрессора" и устанавливает понятие "российская оккупационная власть". Руководство страны получает возможность по своему усмотрению, не спрашивая разрешения Верховной рады, вводить войска, применять вооруженные формирования на неопределенный срок и в любой период, а глава государства наделяется правом вводить военное положение.

Более того, в окончательном тексте законопроекта убрали все упоминания о минских договоренностях.





Европа крайне недовольна законопроектом о реинтеграции Донбасса, заявил член немецкой Партии левых Андреас Маурер. По его словам, документ принят Верховной радой для того, чтобы руководство Незалежной могло и дальше разглагольствовать на весь мир о "российской агрессии".

Политик выразил уверенность, что Украина своими действиями лишь провоцирует новую горячую фазу конфликта. "Для меня как европейца очевидно, что Киев не заинтересован в мирном решении вопроса Донбасса. Это тупик для Европы", – сказал он в интервью на телеканале "Россия 1".

