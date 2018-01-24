Янукович обвинил спикера Рады в массовых расстрелах

Спикер Верховный рады Андрей Парубий причастен к массовым расстрелам людей на Майдане в 2014 году. Об этом заявил на судебном заседании по делу о госизмене Виктора Януковича адвокат экс-президента Украины.

У защиты Януковича есть доказательства, что у митингующих на Майдане было оружие. Также адвокат экс-президента Виталий Сердюк располагает доказательствами причастности нынешнего спикера Рады Андрея Парубия к расстрелам митингующих в феврале 2014 года.

Эти громкие заявления юрист сделал в Оболонском суде Киева, который 24 января продолжил рассмотрение дела о госизмене Виктора Януковича. Но государственный обвинитель отказался приобщать материалы защиты экс-президента, сославшись на то, что эти доказательства не касаются дела Януковича. "Дело о расстреле на Майдане рассматривается в другом суде", – приводит слова прокурора ТАСС.

Напомним, что Виктор Янукович бежал с Украины в феврале 2014 года и получил убежище в России. У себя на родине он обвиняется в госизмене, пособничестве в ведении агрессивной войны и в посягательстве на территориальную целостность страны. Экс-президент свою вину не признает, он не раз выражал готовность принять участие в заседаниях суда по своему делу в режиме видеоконференции.

Как рассказал судьям на процессе адвокат Януковича, его клиент, находясь в России, старается узнать правду о событиях, произошедших четыре года назад в центре Киева. По словам Виктора Сердюка, бывший президент прилагает все усилия для того, чтобы остановить раскол в украинском обществе и с удовольствием вернется на родину, когда обстоятельства сложатся благоприятно.

Дело о событиях на Майдане, о котором говорил прокурор, рассматривается в Печерском суде Киева. Там обвиняемым считается также Виктор Янукович. По официальным данным, жертвами противостояния в Киеве 18–20 февраля 2014 года стали более 80 человек – как протестующие, так и стражи порядка, сотни людей получили ранения.

Лидеры Майдана обвинили в снайперской стрельбе бойцов подразделения милиции общественной безопасности "Беркут". Сразу после госпереворота против них было заведено уголовное дело, бойцы и командиры спецподразделения, а также руководители всех силовых ведомств были объявлены в розыск.