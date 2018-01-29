Госдума плодотворно провела первый месяц весенней сессии

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Понедельник 29 января
Лента новостей
15:34
Убившая дочь наркоманка приняла ее за куклу
15:31
Минприроды проверит законность притравочных станций
15:21
Женщина умерла после похода к стоматологу
15:12
Рудковская вступилась за униженного Плющенко
14:54
Американцев напугало НЛО в России (видео)
14:43
Меньшиков отказал смазливому мальчику из "Молодежки"
14:37
Призрак девочки парализовал сотрудников банка (видео)
14:29
В Петербурге автобус протаранил троллейбус
14:16
Как заставить женщину думать о сексе
13:48
Садальский нанес удар убитой горем Максаковой
13:42
Стадион "Лужники" прошел проверку на экологичность
13:29
Бузова без мужика ублажает себя палкой колбасы
13:26
Актер из Петербурга получил четыре "Порно-Оскара"
12:58
Российских паралимпийцев заставят выступать под нейтральным флагом
12:52
Сезонное очищение кожи лица
12:43
На юго-востоке Москвы случилось массовое ДТП
12:41
Volkswagen Touareg Wolfsburg Edition: дежурный по классу
12:36
Источник рака нашли в толстой кишке
12:30
Странная Дана Борисова оголила грудь
12:11
Россиянка запытала мужа до смерти песней Ротару
12:03
Почему дети стали убивать
12:03
У Шараповой роман с другом Кейт Миддлтон
11:52
Почему Полина Гагарина развелась с мужем
11:30
Российские женатые геи оказались в осаде
11:10
Фото голой Рапунцель из "Дома-2" стало причиной скандала
10:58
Больного Джигарханяна уличили в глобальном обмане
10:27
Муж о Нетребко: Анна осталась одна с этой бедой
10:23
На МКАД случилась смертельная авария с фурой
10:23
Учительница-героиня из Перми выступила с обращением после бойни
10:12
Ошеломленной Лободе подарили миллион
09:52
Сын и вдовец делят многомиллионное наследство Сенчиной
09:35
Малахов выдал сенсационные данные об изнасиловании Шурыгиной
09:24
Самолет совершил экстренную посадку на шоссе (видео)
09:09
"Ихтиандр" Коренев бросил молодую жену в первую брачную ночь
09:09
Как Меланья Трамп переносит измены мужа
09:05
В Петербурге загорелась Военно-космическая академия
09:00
Состояние Вадима Казаченко ухудшилось
08:40
Московское метро изменило режим работы
08:30
Подлая товарка Цымбалюк-Романовской на коленях молит о пощаде
08:27
Песня про Путина-мачо стала сенсацией на "Грэмми"
08:25
Дмитрий Маликов впервые о рождении сына
08:15
Почему сын Сенчиной бросил ее и сбежал в США
08:01
Астрологический прогноз с 29 января по 4 февраля
07:57
Под Москвой электричка насмерть сбила мужчину
17:46
У умершей в 37 лет от рака режиссера остались пятеро детей
17:09
Пресняков и Подольская ругаются и выясняют отношения
16:44
Под Москвой неизвестный покусал мужчину и побил его жену
16:20
Грустная жена Тарасова показала свадебное платье
15:46
Известный режиссер умерла от рака в 37 лет
15:27
Исхудавшая Бузова шокировала впадинами на лице
15:12
Валерия врезала злопыхателям
14:04
Умер основатель IKEA
13:53
В Красногорске произошел жуткий пожар (видео)
13:13
Под Москвой курсант МВД грабил геев
12:52
Ленинградская жемчужина: Сенчину проводили в последний путь
12:31
На севере Москвы полицейский застрелил преступника при задержании
12:20
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
11:56
В Москве неизвестный ранил мужчину ножом и сбежал на самокате
11:42
Устинова раскрыла секрет похудения на 100 килограммов
11:14
На чемпионате мира умер российский лыжник
11:01
Максакову в трауре поймали на чудовищной лжи
10:39
Ардова развлекается на курорте после смерти брошенного мужа
10:21
Джигарханян сделал скандальное заявление
10:04
В московском метро случился сбой
10:00
Сексуальный маньяк угощал соседей котлетами из человечины
23:08
В семье Максаковой новая смерть
19:31
Кто будет бороться за медали для России на Олимпиаде
18:32
На нефтебазе под Москвой произошел пожар
18:21
Крик души биатлонистки Юрловой довел до слез
17:51
Женившимся в Москве геям устроили темную
17:30
На московских вокзалах ищут бомбу
17:17
Меланья Трамп отказалась спать с мужем-изменщиком
17:01
Кудрявцева вытерла ноги о Серова
16:39
Резник скончался на 78-м году жизни
16:28
Серов рассказал о разводе Алферовой
16:27
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
15:29
Мать о дважды изнасилованной школьнице: Она спровоцировала мальчиков
14:34
Изуродованная пластикой Семенова стала копией Алентовой
13:55
В Москве умер знаменитый журналист-международник
13:32
В ресторане музыканта A'Studio накрыли подпольное казино
13:11
ХХХ-видео Ольги Бузовой взорвало Сеть
12:23
В пожаре на юге Москвы погиб человек
12:06
Беременная Рапунцель снялась абсолютно голой для журнала
11:30
На Москву надвигается жуткий снегопад
11:13
Разин показал Пугачеву со вторым подбородком
10:46
После ДТП под Москвой госпитализированы два ребенка
10:34
Сколько Маликов заплатил за рождение сына
09:58
Пожарные спасли двух человек из горящей квартиры под Москвой
22:18
У Дмитрия Маликова родился второй ребенок
21:55
Скандальная "Каренина" Боярской получила престижную премию
21:48
В Москве иномарка сбила подростка
21:35
Бах отмахнулся от взбешенного Виктора Ана
21:35
Чужой муж обнимал пышногрудую Глюкозу
21:13
Египетские пирамиды оказались обманом
20:58
Лайнер со сломанным шасси сел в "Домодедово"
20:50
МОК залез в спальни россиян
20:46
Питт нашел утешение в Энистон после развода с Джоли
20:33
Полицейский сбил москвичку на собачьей упряжке
20:13
Женившиеся в Москве геи потерпели фиаско
19:57
Друг показал последнее фото Людмилы Сенчиной
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Малахов выдал сенсационные данные об изнасиловании Шурыгиной
Подлая товарка Цымбалюк-Романовской на коленях молит о пощаде
Состояние Вадима Казаченко ухудшилось
Больного Джигарханяна уличили в глобальном обмане
Народ возмущен демаршем с Хворостовским на "Грэмми"
Сын и вдовец делят многомиллионное наследство Сенчиной
Политика

Госдума плодотворно провела первый месяц весенней сессии

Фото: duma.gov.ru
Депутаты Госдумы на днях завершили первый пленарный месяц весенней сессии и выехали в регионы для работы с избирателями. Законодатели поработали очень плодотворно: были приняты новые законопроекты о защите прав участников долевого строительства, продолжилась работа по упрощению доступа к государственным и муниципальным услугам, рассмотрены поправки в дорожное законодательство.

Продолжение: Минприроды проверит законность притравочных станций
прочитано 404 раза

Дольщики в приоритете

ПО ТЕМЕ

Депутаты обсудят в регионах перевод оборонки на гражданские рельсы

"Единая Россия" поможет обманутым дольщикам

Госдума усиливает контроль за долевым строительством

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Защита прав пострадавших от недобросовестных застройщиков граждан – одно из приоритетных направлений деятельности Госдумы седьмого созыва. В июле прошлого года нижняя палата провела широкие общественные слушания по этой проблеме и приняла закон о создании компенсационного Фонда долевого строительства. Документ предполагает прозрачный механизм защиты участников долевого строительства по схожему с защитой прав вкладчиков принципу.

Спустя несколько месяцев президент Владимир Путин дал поручения о постепенном уходе от достаточно рискованной схемы долевого строительства. По сути депутаты предвосхитили системную трансформацию сферы жилищного строительства в пользу создания модели банковского финансирования и продажи квадратных метров в жилье высокой степени готовности, пишет "Политаналитика" со ссылкой на экспертов Фонда ИСЭПИ.

Тогда же группа парламентариев во главе со спикером Вячеславом Володиным инициировала два межфракционных законопроекта, усиливающих контроль за возведением жилья по долевой схеме и усиливающих ответственность руководителей и фактических бенефициаров строительства. Пакет нормативно-правовых актов был одобрен депутатами на прошлой неделе.

Фактически парламентарии закрывают наименее безопасные способы привлечения средств граждан застройщиком. С лета 2018 года отменяется возможность выпуска девелопером новых "жилищных сертификатов" вместо договора долевого участия (ДДУ). Что касается схемы привлечения пайщиков в жилищно-строительный кооператив, то теперь такая возможность остается только для проектов на государственных и муниципальных землях, возводимых в соответствии с федеральным законом о развитии жилищного строительства.

Фото: vk.com/duma

Парламентарии вводят единую вертикаль органов государственной власти, которые несут ответственность за контроль в сфере долевого строительства, правительству предлагается установить обязательные требования к организации и проведению государственного надзора в области долевого строительства. Также вводится солидарная ответственность собственников компаний за ущерб, который может быть причинен гражданам. Депутаты снизили порог бенефициарности в пять раз: теперь это лица, которые владеют более 5% акций застройщика. Ответственность устанавливается не только для граждан, занимающих должности в компании-застройщике, но и для тех, кто не является номинальным акционером девелопера, но влияет на принимаемые компанией решения.

Вводится запрет на приобретение квартиры по ДДУ с использованием наличных средств, что, ко всему прочему, поможет предотвратить легализацию "серых" доходов. Для застройщиков также создаются стимулы как можно скорее переводить долевое финансирование строительства на специальные эскроу-счета в банках. Такая схема наиболее безопасна для покупателей, поскольку средства переводятся девелоперу только после завершения строительства жилья. Застройщик должен располагать 10% собственных средств от планируемой стоимости жилья, держать их на спецсчете в момент подачи проектной декларации, не иметь финансовых обязательств и заложенного имущества по долгам.

Но принятые парламентариями поправки разрешают компаниям отступать от этих норм в случае их решения работать через защищенные эскроу-счета.

Также парламентарии предлагают усилить контрольные функции банковского сопровождения за деятельностью застройщика. По словам депутата Николая Николаева, кредитные учреждения должны иметь возможность в случае выявления нецелевого использования средств строительной компанией приостанавливать платежи и уведомлять об этом надзорные органы.

Фото: stroi.mos.ru

С этого года создается Единая государственная информационная система жилищного строительства. В законодательство вводятся нормы прямого действия, которые подробно регламентируют перечень документов, порядок и сроки их размещения в этой системе как строительными компаниями, так и органами власти. После вступления документа в силу девелоперы уже не смогут утаить документацию о проекте и информацию о себе в дальних, практически незаметных разделах своего сайта. Данными о строительстве смогут воспользоваться не только потенциальные покупатели, но и жители соседних домов и общественные активисты, если у них возникнет претензия к реализуемому проекту.

Усиливается и ответственность чиновников контрольно-надзорных органов в сфере строительства. За необоснованную выдачу застройщикам заключений, позволяющих привлекать средства граждан, или в случае неправомерного отказа они будут платить штрафы в 50-100 тысяч рублей. Предлагается установить финансовые санкции за непредоставление или несоблюдение порядка предоставления необходимых сведений в Единую информационную систему жилищного строительства: 30 тысяч рублей – для чиновников и 200 тысяч – для застройщиков.

Повышение доступности госуслуг

Депутаты Госдумы совместно с правительством последовательно работают и над дальнейшим повышением доступности государственных услуг и их дебюрократизации. Соответствующие проекты регулярно оказывались на повестке пленарных заседаний нижней палаты в первый месяц весенней сессии.

Сначала депутаты предложили более жесткие требования к многофункциональным центрам предоставления госуслуг (МФЦ) и так называемым службам одного окна в случае их отказа в приеме заявлений от граждан. Принятый в первом чтении законопроект запрещает органам власти и МФЦ требовать новые документы от гражданина в случае его повторного обращения, если изначально претензий к заявителю не возникло. Обо всех ошибках и недочетах гражданам должны сообщать во время их первого обращения. Также сокращается время рассмотрения жалоб на бездействие МФЦ, предлагаются меры по борьбе с формальными отписками вместо развернутых и четких ответов на жалобы.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В минувшую пятницу Госдума также приняла законопроект, предоставляющий МФЦ возможность напрямую принимать платежи от населения. Это позволит гражданам не терять времени на поиски банковских отделений или платежного терминала, которые не всегда могут быть в наличии в маленьких городах и поселках. Кроме того, возможность оплаты напрямую через многофункциональные центры может снизить переплату на размер комиссии банков.

Другая важная законотворческая норма – сокращение срока получения россиянами загранпаспортов по месту пребывания, а не постоянного места жительства. Теперь эта процедура может занять не более трех месяцев. Инициатива будет интересна экономически активному населению, приезжающему в крупные мегаполисы из небольших городов. Большинство из них снимают жилье по месту пребывания, много работают, и поездка в регионы по месту постоянного жительства для оформления загранпаспорта для них крайне неудобна.

Безопасность на дорогах

Еще одна актуальная тема – борьба за безопасность на дорогах. Камнем преткновения между Госдумой и правительством стал прошлогодний проект федерального закона "Об организации дорожного движения". Документ определяет порядок введения платной парковки и ограничения движения автотранспорта на тех или иных территориях. Также на повестке нормативно-правовой акт о возможности передачи от Министерства внутренних дел к субъектам Федерации администрирования зафиксированных камерами дорожных штрафов. Оживленная дискуссия разгорелась в ходе первого чтения предложенных кабмином поправок об аудите безопасности дорожного движения.

Законопроект устанавливает обязательный независимый мониторинг безопасности движения при строительстве, а также ремонте и текущем содержании дорожного полотна. Однако эксперты отмечают, что правительственные предложения не прописывают порядок проведения аудита и учета его результатов. Из-за этого не гарантируется привлечение к проверке общественных активистов и независимых специалистов.

Фото: stroi.mos.ru

Также нормативно-правовой акт разрешает властям регионов и муниципалитетов устанавливать камеры автофиксации нарушений правил дорожного движения на участках своих дорог. Сейчас это входит в компетенцию ГИБДД. Депутаты опасаются, что у властей на местах может возникнуть соблазн расставить камеры-"ловушки" в большом количестве не только для обеспечения безопасности дорожного движения, но и пополнения местных бюджетов.

В определенной степени негативная реакция парламентариев на проект закона вызвана расплывчатостью его формулировок, указывают эксперты Фонда ИСЭПИ. Кроме того, нормы прямого действия, от которых зависит практика применения документа, появятся лишь в подзаконных актах.

Ко второму чтению законопроекта нижней палате совместно с правительством предстоит дополнительно доработать целый ряд аспектов. Во-первых, это порядок проведения мониторинга безопасности дорожного движения. Необходимо участие в этом процессе общественных активистов и социальных некоммерческих организаций. Во-вторых, проработать нормативы установки камер автофиксации и критерии аварийно-опасных участков, дабы избежать соблазна устанавливать камеры-"ловушки". И, наконец, в-третьих, внимания требует давняя инициатива депутатов по упрощению водителям оспаривания заведомо некорректных штрафов в случае неправильной фиксации камерами.

Вместе с тем было бы логично, чтобы средства, поступающие в бюджеты регионов от дорожных штрафов, шли не только в дорожные фонды, но и направлялись на конкретные мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на действующих трассах.

Автор: Иван Поляков29 января 2018, 13:03

Политика

Бросившего семью Порошенко вывели на чистую воду
Россия превратила Крым в неприступную крепость
Страшные тайны: Дональд Трамп
Украинец устроил переполох на Первом канале

Шоу-бизнес

Шурыгина берет за вечер миллион рублей
Шнуров плюнул в говорливого попа из борделя с иконой
Рудковская вступилась за униженного Плющенко
Меньшиков отказал смазливому мальчику из "Молодежки"

Проишествия

Призрак девочки парализовал сотрудников банка (видео)
Мать о дважды изнасилованной школьнице: Она спровоцировала мальчиков
Развратный священник расстрелял жену в попытке скрыть измену
Королеву красоты расстреляли в упор (видео)

Lifestyle

Песня про Путина-мачо стала сенсацией на "Грэмми"
У умершей в 37 лет от рака режиссера остались пятеро детей
Скандальная "Каренина" Боярской получила престижную премию
Самые позорные решения "Оскара"
Общество

Как Меланья Трамп переносит измены мужа

Пресс-служба первой леди США рассказала о ее состоянии

Шоу-бизнес

Больного Джигарханяна уличили в глобальном обмане

Журналистка провела собственное расследование
Шоу-бизнес

Садальский нанес удар убитой горем Максаковой

Актер прокомментировал смерть отца оперной певицы
Шоу-бизнес

Рудковская вступилась за униженного Плющенко

Продюсер отреагировала на нападки на фигуриста

Гороскоп

Астрологический прогноз с 29 января по 4 февраля
Пресняков и Подольская ругаются и выясняют отношения
Совет на выходные
Супруга родит ребенка насильнику Шурыгиной

Фоторепортажи

У Шараповой роман с другом Кейт Миддлтон
Кто будет бороться за медали для России на Олимпиаде
Чужой муж обнимал пышногрудую Глюкозу
Паулина Андреева спрятала живот за свободное платье

Спорт

Крик души биатлонистки Юрловой довел до слез
Бах отмахнулся от взбешенного Виктора Ана
МОК залез в спальни россиян
Тренер "Зенита": Путин сказал нам покупать русских

Регионы

Россиянка запытала мужа до смерти песней Ротару
Учительница-героиня из Перми выступила с обращением после бойни
Безумные регионы: преступник за ночь ограбил мечеть и церковь
Лжегинеколог обманул десятки женщин
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru