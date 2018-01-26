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Депутаты обсудят в регионах перевод оборонки на гражданские рельсы

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Парламентарии в рамках предстоящей региональной недели проведут встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и обсудят диверсификацию отрасли для производства гражданской продукции. С соответствующим предложением в ходе пленарного заседания в пятницу, 26 января, выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Продолжение: Володин позвал корейцев в Москву
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"Просьба включиться в работу и, исходя из того, что у нас с вами начинается региональная неделя, найти возможность обсудить вопросы диверсификации и развития производства гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", – обратился председатель нижней палаты к законодателям. Володин указал на важность выявления мешающих этому законодательных барьеров. "Мы с вами сможем более подготовленными, с пониманием ситуации вернуться из регионов для работы в Государственной думе", – подчеркнул спикер.

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Первый зампред нижней палаты парламента Александр Жуков, выступая от фракции "Единая Россия", отметил, что оборонная промышленность – одна из ключевых составляющих отечественной экономики. "В ней задействованы сотни тысяч высококвалифицированных инженеров, конструкторов, рабочих. Там есть действительно высокотехнологичные разработки", – сказал он.

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press/kremlin.ru

Первый вице-спикер Госдумы выразил уверенность, что предприятия ОПК могут производить современную, высокотехнологичную и конкурентоспособную продукцию. "Конечно, это не должны быть кастрюли и чайники – то, что мы видели в 90-е годы", – добавил Жуков.

У депутатов есть понимание, в каком направлении нужно двигаться для решения задачи по диверсификации ОПК, сказал первый зампред нижней палаты. К примеру, это упрощение процедуры закупки у предприятий оборонки в рамках кооперации при создании сложного изделия. "Нужно модернизировать механизмы специнвестконтрактов под проекты по диверсификации, реализуемые организациями ОПК. Снизить в данном случае нормативы по таким специнвестконтрактам", – полагает Жуков.

Александр Жуков. Фото: er.ru

В свою очередь первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев отметил, что встреча депутатов с руководителями предприятий ОПК и обсуждение с ними этого вопроса будет "домашним заданием" парламентариев на региональную неделю, которая начнется 29 января. "Чтобы в феврале мы непосредственно приступили к реализации этой важнейшей задачи", – сказал законодатель.

Днем ранее для решения задач по диверсификации предприятий оборонной промышленности в Госдуме была создана специальная межфракционная рабочая группа. Она займется анализом нормативно-правовой базы и выработкой конкретных предложений. Координировать работу группы будет первый вице-спикер Александр Жуков.

Фото: vk.com/russianhelicopters

В нее войдут представители комитетов по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, по госстроительству и законодательству, а также по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Вопрос диверсификации предприятий ОПК будет обсуждаться в рамках Совета по законотворчеству при председателе Госдумы, который состоится в феврале.

В настоящий момент стоит задача увеличить сегмент гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса до соотношения 30 на 70, а к 2030 году выйти на равные доли. На необходимость диверсификации предприятий ОПК обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения.

Автор: Иван Поляков26 января 2018, 15:28

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