Депутаты отказали Трампу в совместном завтраке

Парламентарии не поедут на традиционный молитвенный завтрак у президента США из-за внесения руководства Госдумы и кабинета министров в "кремлевский доклад". Список был опубликован утром 30 января.



"Я рассчитывал поехать. Но в ситуации, когда в этот список включают нашего министра иностранных дел, главу палаты Вячеслава Володина, о каком диалоге можно говорить?" – цитирует РБК председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его словам, поездка должна быть нацелена на то, чтобы наладить диалог. "Теперь я смысла в этой поездке не вижу", – подчеркнул парламентарий. Ранее о том, что депутаты Госдумы собираются посетить молитвенный завтрак, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Национальный молитвенный завтрак традиционно проводится в Вашингтоне с 1953 года в первый четверг февраля. В нем участвуют около трех тысяч человек, в том числе президент США. В этом году ожидалось прибытие российской делегации из нескольких десятков человек и организация "русского дома".

"Кремлевский доклад" был опубликован американским Минфином рано утром 30 января. В список вошли 210 человек. В их числе – члены российского правительства, руководители обеих палат парламента, мэр Москвы и губернатор Санкт-Петербурга, а также ряд ведущих бизнесменов и руководителей госкомпаний.





В Москве неоднократно предупреждали, что Россия будет соблюдать принцип взаимности и зеркальности в отношениях с США. "Дружба – это улица с двусторонним движением навстречу друг другу, наша сторона открыта к диалогу. Нужно, чтобы наши коллеги из-за океана сделали со своей стороны шаги, чтобы мы сделали свои", – сказал ранее Вячеслав Володин, комментируя желание посла США в России Джона Хантсмана встретиться с ним.

Вместе с тем председатель нижней палаты посетовал, что пока Соединенные Штаты не стремятся делать шаги на пути снижения напряженности в отношениях двух стран. "Это не значит, что мы побежим делать свои", – добавил он.