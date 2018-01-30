Володин раскрыл главную цель американских санкций

Новые санкции США против России призваны повлиять на внутреннюю политику нашей страны, но в итоге приведут к еще большей общественной консолидации. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя опубликованный Минфином США "кремлевский доклад".



"Введение новых санкций – очередная попытка заокеанских коллег повлиять на российскую внутреннюю политику. Однако, когда речь идет о санкциях, необходимо принимать во внимание их влияние и на граждан США", – сказал председатель нижней палаты.

По его словам, заложниками амбиций представителей американской элиты стали простые люди. Кроме того, добавил Володин, новые санкционные меры, которые собираются принять США, нанесут существенный ущерб интересам европейского бизнеса.

Экономические ограничения против России действуют с 2014 года, но они не смогли изменить политический курс, ослабить суверенитет и внутренне разобщить страну, подчеркнул председатель нижней палаты.

"Новые санкции против России приведут к еще большей консолидации общества", – сказал законодатель.

Попытки ограничить суверенитет России – бесперспективны, а результатом санкционной политики Вашингтона стало укрепление потенциала нашей страны, уверен Володин. Он отметил, что Россия за короткий срок прошла колоссальный путь в развитии оборонной промышленности, смогла выйти на экономический рост, дала решительный отпор международному терроризму.

По словам спикера Госдумы, чем сильнее будет становиться Россия, тем больше будет попыток ее ослабить. "Политика ограничений – способ руководства США навязывать свою волю другим странам, чтобы те отказывались от независимого курса", – пояснил Володин.





Напомним, Минфин США утром 30 января опубликовал список из 210 человек. В их числе – члены российского правительства, руководители обеих палат парламента, мэр Москвы и губернатор Санкт-Петербурга, а также ряд ведущих бизнесменов и руководителей госкомпаний.

Доклад подготовлен как часть требований "Закона о мерах по противодействию противникам США посредством санкций". В соответствии с нормативно-правовым актом Вашингтон может вводить ограничения против любых лиц, осуществляющих "существенный бизнес" с оборонными и разведывательными организациями России.

Из-за публикации документа депутаты Госдумы отказались от поездки в США на традиционный молитвенный завтрак с главой Белого дома, который проводится с 1953 года в первый четверг февраля. Российская делегация должна была состоять из нескольких десятков человек, планировалось организовать "русский дом".

