НАТО устроило антироссийскую провокацию в Черном море

Корабли Североатлантического альянса искусственно поддерживают напряженность в черноморском регионе. НАТО намеренно провоцирует Россию, уверены в Госдуме.

НАТО стремится искусственно поддерживать напряженность в отношениях с Россией, запуская в Черное море свои военные корабли. Однако запугать Москву им не удастся, уверен депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"Это ничем не прикрытые провокации. Любые действия кораблей НАТО в акватории Черного моря — это демонстрация силы. Вся эта игра "бицепсов" рассчитана в первую очередь на европейский и американский электорат, который должен быть уверен, что НАТО — это "владыка моря", а русские должны испугаться и присмиреть", – заявил парламентарий.

Накануне два корабля Альянса – эсминец Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan и турецкий фрегат Gaziantep – вошли в акваторию Черного моря. Дмитрий Белик уверен, что подобные инциденты только лишний раз убедят россиян в необходимости иметь сильную и боеспособную армию. А запугать Россию у альянса не выйдет, приводит слова депутата РИА Новости.

Москва уже отвечает на возможные угрозы. Как сообщили 31 января в Минобороны, под Калининградом обустроена территория для развертывания оперативно‐тактического комплекса "Искандер‐М". Кроме того, напомнил командир ракетной бригады Анатолий Городецкий, там же вскоре развернут передовые российские системы противовоздушной обороны С-400 и береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

На Западе эти вооружения называют ключевыми в оборонной концепции России, известной как "зона запрета доступа". Аналитики отмечают, что войска НАТО не смогут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны без риска получения катастрофического ущерба.