Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Порошенко глупо попиарился на смерти космонавта

Петр Порошенко Фото: Палинчак Михаил/ТАСС
Петр Порошенко даже соболезнования грамотно выразить не может. В послании президента Украины по случаю кончины космонавта Леонида Каденюка подписчики соцсети нашли фактические ошибки.
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Леонид Каденюк скончался в Киеве на 68-м году жизни. Как сообщается, украинский космонавт ушел из жизни, находясь в киевском парке Царское Село, – скорая помощь доехать не успела.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Президент Украины Петр Порошенко, выражая соболезнования на своей странице в соцсети Twitter, назвал Каденюка "первым украинским космонавтом". Подписчики, комментируя пост, указали главе государства, что он передергивает факты.

"Ушел в вечность Леонид Каденюк. Он стал в славный ряд украинцев, что прокладывали человечеству дорогу к звездам. Кибальчич, Кондратюк, Королев и другие. Вечная память первому украинскому космонавту", – написал Порошенко в Twitter.

В комментарии под постом Порошенко напоминают, что первым космонавтом украинского происхождения является Павел Попович, который летал в космос в 1962 году. Он же стал четвертым летчиком-космонавтом СССР. Попович упоминается как "первый космонавт Украины" в официальных документах Верховной рады и украинского правительства. "Стыдно не знать", - укорили президента подписчики блога.

Но и это оказалось не единственным неприятным для Порошенко фактом. Один из комментаторов напомнил президенту слова Леонида Каденюка. Космонавт категорически не желал признавать Степана Бандеру героем Украины. Со своим заявлением он выступил после того, как суд в Донецке признал незаконным присвоение этого звания человеку, который даже не являлся украинским гражданином. 

Леонид Каденюк родился в 1951 году. После окончания Черниговского высшего военного авиационного училища поступил в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Был зачислен в отряд космонавтов СССР. После распада Союза принял российское гражданство. Был зачислен в отряд космонавтов России, однако полететь в космос тогда ему не удалось. Свой первый и единственный полет продолжительностью 15 суток принявший украинское гражданство космонавт совершил в 1997 году – в качестве специалиста по полезной нагрузке на американском космическом корабле Columbia.

Автор: Андрей Евлампиев31 января 2018, 14:54

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