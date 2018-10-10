Трамп до дрожи напугал избитого Порошенко

Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за продление закона об особом статусе Донбасса. Но сделали это только после окрика из Вашингтона. В Белом доме пригрозили Киеву, что в противном случае Европа может взбунтоваться против режима антироссийских санкций. Подобное развитие событий привело бы к самым печальным последствиям для президента Незалежной Петра Порошенко и его окружения.



прочитано 2337 раз