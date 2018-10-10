Трамп до дрожи напугал избитого Порошенко
По словам депутата Верховной рады Александра Вилкула, голосование парламентариев произошло после их встречи с подопечным президента США Дональда Трампа Куртом Волкером, который в Белом доме курирует украинское направление.
Американский дипломат проинформировал парламентариев о непростой ситуации с Европой, где половина стран хочет как можно скорее снять антироссийские санкции, сообщил Вилкул в эфире канала "112 Украина". "Потому что они несут большие экономические потери, потому что они там вообще не уверены в том, что является правдой, что является неправдой, хочет ли украинская власть вообще войну заканчивать", – передает депутат содержание разговора.
Законодатель отметил, что Волкер фактически поставил ультиматум парламентариям: если они не проголосуют за продление закона об особом статусе Донбасса, США не могут гарантировать, что Европа сохранит санкции против России.
Для украинского руководства во главе с Петром Порошенко выход Старого Света из фарватера американской санкционной политики привел бы к большим неприятностям. Европа уже давно охладела к лидеру Незалежной из-за его неспособности остановить конфликт в Донбассе и побороть коррупцию. Зато все больше голосов на континенте раздаются в пользу сотрудничества с Россией.
Если Украина нападет на Россию или Донбасс - новая граница пройдет уже по Днепру. Агрессор всегда платит потерей территорий. Германия, Грузия - тому пример— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 16 августа 2018 г.
Закон об особом статусе Донбасса содержит ряд положений, фактически означающих автономию территорий, контролируемых самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Они получают значительную степень самостоятельности во внутренних делах, в торгово-экономическом сотрудничестве с другими государствами. Кроме того, Донбасс получает право иметь собственные подразделения народной милиции.
Рассмотрение закона о продлении особого статуса Донбасса серьезно ослабило позиции Петра Порошенко, писали ранее украинские СМИ. По мнению журналистов, лидер Незалежной превратился в мальчика для битья. Он подвергается атакам националистов, которые нещадно ругают его, обвиняя в "работе на Кремль". На другом фланге – условные пацифисты, которые упрекают главу Украины в нежелании заканчивать войну в Донбассе, которая длится уже четыре с половиной года.
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