Володин рассказал об альтернативе ПАСЕ

Действия аппарата Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и отсутствие диалога привели организацию к кризису, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. На этом фоне все больший интерес представляет Совещание спикеров парламентов Евразии. Законодатель не исключил, что такой формат может в определенной степени заместить ПАСЕ.



Совет Европы, отметил Вячеслав Володин, закрылся от диалога и искоренил принципы, которые лежат в основе любой парламентской структуры. По его словам, аппарат ПАСЕ играет главенствующую роль в организации, определяет повестку заседаний, назначение на руководящие посты и решает многие другие вопросы. Сейчас в организации нет живого диалога, возможности формулировать и озвучивать свои позиции, посетовал председатель нижней палаты.

По словам спикера Госдумы, в связи с этим страны начали искать другие форматы для диалога. Володин подчеркнул, что такая диалоговая площадка появилась, и у нее есть будущее. Речь идет о Совещании спикеров парламентов Евразии. Председатель нижней палаты отметил важность того, что у этой структуры есть постоянно действующий секретариат.

"Посмотрим, как будет развиваться этот формат. Возможно, он где‑то заместит ПАСЕ", – сказал Володин.





Отношения России и ПАСЕ переживают непростой период. В связи с воссоединением Крыма с Россией и ситуацией на востоке Украины на нашу делегацию были наложены санкции. Помимо прочего, ее лишили права голоса. Москва заявила о невозможности работы в подобных дискриминационных условиях и прекратила участие в заседаниях ПАСЕ.

В июне прошлого года Россия сообщила о приостановке части выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия нашей делегации не будут восстановлены в полном объеме. Тем не менее наша страна продолжила работу по ратификации конвенционных документов. Ситуация обострилась после заявления генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о том, что участие Москвы в органах Совета Европы будет прекращено, если платежи не восстановятся.





Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в ответ заявил, что Москва устала "от бесконечной русофобской истерии", дискриминации и двойных стандартов в ПАСЕ. Парламентарий не исключил, что России следует самой подумать о приостановлении членства в Совете Европы.

Напомним, что 8-9 октября в Анталье прошло III Совещание спикеров парламентов стран Евразии, в котором участвовали представители 41 страны. Законодатели обсудили вопросы экономического развития, борьбы с терроризмом, экологическую проблематику и многие другие актуальные темы.



Россию представляла большая делегация во главе с Вячеславом Володиным. Следующее совещание спикеров пройдет в Казахстане, а еще через год, в 2020-м, форум примет Иран.

