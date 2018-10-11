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Политика

Сбежавшему с деньгами Порошенко грозит тюрьма

Петр Порошенко. Фото: Dni.Ru
Президент Украины Петр Порошенко несет ответственность за недавние взрывы на складе боеприпасов в районе села Ичня в Черниговской области, уверен волонтер армии Незалежной Юрий Касьянов. Произошедшее он назвал "полным абсурдом".
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По его словам, Незалежная находится в состоянии войны и подрыв одного из крупнейших складов боеприпасов – это "полный абсурд". "Если такое происходит, то вина ложится не только на начальника Генштаба, стрелочника, начальника склада или охраны – их вина тоже есть, – но это вина верховного главнокомандующего", – сказал Касьянов в эфире телеканала ZIK.  

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Он подчеркнул, что перекладывание ответственности с одного на другого в данном случае является показателем бардака, творящегося в государстве. Во время войны, подчеркнул волонтер, за все, что происходит в стране, должен отвечать верховный главнокомандующий. 

По сути дела, Касьянов обвиняет Порошенко в халатности при исполнении им своих обязанностей. Может ли украинский лидер понести наказание за произошедшее?  


В настоящее время вряд ли. К Порошенко давно накопилась куча претензий, на него заводили дело о государственной измене, но пока президент кажется непотопляемым. Другое дело, что все может измениться следующей весной после очередных президентских выборов. Социологи фиксируют низкий рейтинг лидера Незалежной, а также рост популярности его главного оппонента – бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко.  

"Оранжевая принцесса", кажется, сама чувствует, что скоро вернется на вершину государственной власти. На недавнем заседании Согласительного совета Верховной рады Тимошенко разругалась со сторонниками президента и предрекла его политическую смерть через полгода.  

В случае поражения ситуация для украинского лидера серьезно ухудшится. И вопросы Порошенко будут задавать уже не на митингах на площадях и не в социальных сетях, а в местах посерьезнее. К примеру, в СБУ или Генеральной прокуратуре. А уж причин для этого найдется масса. 

Взять, к примеру, те же взрывы на складе боеприпасов в Ичне. Если рассматривать произошедшее как результат халатности Порошенко (на что, собственно, и намекал Касьянов), то украинского лидера вполне можно судить по статье 367 Уголовного кодекса Украины "Служебная халатность". 

Ее первый пункт гласит, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей может обернуться для него ограничением свободы до трех лет. Но это если проступок был незначительным. Второй пункт статьи гласит, что за то же деяние, но повлекшее тяжелые последствия должностное лицо может уехать в места не столь отдаленные на пять лет. Взрыв на крупнейшем складе боеприпасов, да еще, как говорят на Украине, в условиях военного времени – серьезнее некуда.  


Ну а пока самому украинскому лидеру явно не до смеха, он продолжает веселить сограждан своими нелепыми поступками. Некоторое время назад в Сети появилась видеозапись с внезапным появлением Порошенко на свадьбе двух харьковчан. Пользователи пошутили, что президент Незалежной украл конверт с деньгами, собранными для молодоженов.  

"Там дальше охрана Порошенко отнимает у молодоженов конверты с деньгами, потом Порошенко дает пендель молодому, целует невесту, хватает ее, садится в кортеж и уезжает в закат", – предположил @gosh1anad.

Автор: Иван Поляков11 октября 2018, 17:49

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