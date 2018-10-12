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Порошенко объявил о победе над демонами и подготовил бойню в Донбассе

Петр Порошенко. Фото: Dni.Ru
"Московские демоны" побеждены, заявил президент Украины. Петр Порошенко прокомментировал предоставление автокефалии украинской церкви и приказал войскам в Донбассе активизироваться. 
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Петр Порошенко поблагодарил население за "массовую поддержку" идеи о предоставлении независимости украинской церкви. Президент Украины назвал решение Константинопольского патриархата "исторической победой".

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"Это большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой", – прокомментировал Порошенко предоставление автокефалии УПЦ. В обращении к народу он выразил надежду, что когда-нибудь каждый украинец "поймет величие этого события", а день 11 октября войдет в историю.

Порошенко обратился и к участникам силовой операции в Донбассе. Президент Украины приказал ее руководителям применять все имеющиеся силы и средства. "Надо быть готовыми к любым сценариям – как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению", – заявил украинский лидер. "Приказываю применять все подчиненные вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей", –добавил он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался после госпереворота 2014 года. Жители региона не признали новую власть и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в апреле 2018 года ее сменила "операция объединенных сил". 

Порошенко на встрече с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы в Хмельницкой области заявил, что требует не отдавать "ни одного клочка украинской земли", но и не понести потерь. По его словам, армия должна воевать не числом, не большой кровью, а качеством и профессионализмом, пишут "Известия".

Автор: Андрей Евлампиев12 октября 2018, 08:27
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