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Впал в агонию: избитому Порошенко осталось недолго

Петр Порошенко. Фото: Dni.Ru
Чем ближе президентские выборы на Украине, тем больше странных действий совершает Петр Порошенко. По мнению руководителя Московского политического клуба Евгения Беня, лидер Незалежной для спасения своего положения может устроить очередную кровавую бойню в Донбассе.
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Эксперт полагает, что напряженность в регионе нужна украинскому президенту для отвлечения населения от внутренних проблем и укрепления представлений о России как об агрессоре. "И тогда Порошенко будет получать поддержку от своих американских хозяев, поскольку он поддерживает антироссийскую линию", – сказал аналитик в эфире радио Sputnik. 

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Бень прокомментировал призыв украинского лидера вооруженным силам применять в Донбассе все имеющиеся средства. "Если это закончится столкновениями по периметру противостояния ополченцев с ВСУ, это тоже будет на руку Порошенко, с учетом того, что ему, как никогда, нужна поддержка Запада", – добавил политолог. 

Напомним, что президентские выборы на Украине пройдут весной следующего года. И для Порошенко они пока не предвещают ничего хорошего. Социологи фиксируют крайне низкий рейтинг президента Незалежной. В сентябре Социологический центр имени Михаила Драгоманова представил электоральный рейтинг главных политиков страны. 

Лидером является бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, которую поддерживают 15,7% украинцев. За Петра Порошенко голос отдали бы около 12% граждан. Впрочем, есть данные, что рейтинг украинского лидера просел ниже 10%. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, Порошенко с большой долей вероятности проиграл "оранжевой принцессе".  


Между тем Тимошенко в своей победе уже не сомневается. На недавнем заседании Согласительного совета Верховной рады она разругалась со сторонниками Порошенко и предрекла ему скорую политическую смерть. После проигрыша на выборах, уверена бывший премьер-министр, украинскому лидеру придется ответить за содеянное.   

На рейтинг президента Незалежной влияют многие факторы. Негативный социально-экономический фон в стране, неурегулированность ситуации на востоке страны. Очередной удар Порошенко получил в связи с рассмотрением Верховной радой его инициативы о продлении закона об особом статусе Донбасса.  

Средства массовой информации и ряд политических сил превратили Порошенко в мальчика для битья. Националисты развернули против него масштабную информационную кампанию, утверждая, что принятием закона лидер Незалежной действует на руку Кремлю. На другом фланге – условные пацифисты, упрекающие главу Украины в нежелании заканчивать войну в Донбассе, которая длится уже четыре с половиной года. 

Автор: Иван Поляков12 октября 2018, 12:22
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