Кремль оценил странные заявления Трампа о Путине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что американский президент не озвучивал никаких прямых обвинений в адрес Владимира Путина, отвечая на вопрос о его возможной причастности к отравлениям. Более того, никаких подкрепленных доказательствами обвинений в адрес президента России нет и не может существовать, добавил представитель Кремля.
Он также указал журналистам, что не стоило бы давать оценку заявлениям Трампа в ключе "Трамп допустил возможность…" или "Трамп предположил…", сообщает РИА Новости.
"Здесь, наверное, нужно все-таки к лингвистическим особенностям относиться гибко. Другого ответа, понятно, что быть не могло, это ответ президента США", – заявил Песков и напомнил позицию Москвы:
Мы всегда говорили, что Россия не имела, не имеет и потенциально не может иметь ничего общего с этими обвинениями.
Напомним, что Дональд Трамп в большом интервью телеканалу CBS News, отвечая на вопрос журналистки Лесли Шталь: "Согласны ли вы с тем, что Путин причастен к убийствам и отравлениям?" – сказал: "Наверное".
#Трамп заявил, что ведет себя жестко с Путиным https://t.co/5XiWmBaN9f— Дмитрий Гордон (@dmitry_gordon) 15 октября 2018 г.
"Конечно, они (русские. – Прим. ред.) не должны этого делать", – добавил американский лидер. Он также допустил вмешательство России и Китая в выборы в США, заметив при этом, что влияние Пекина для Штатов – более серьезная проблема.
Говоря о личном общении с российским президентом, Трамп сказал, что их встреча в Хельсинки 16 июля была сложной, но вместе с тем очень хорошей.
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