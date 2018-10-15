Кремль оценил странные заявления Трампа о Путине

Президент США ни в чем не обвинял Владимира Путина, а к его заявлениям надо относиться с поправкой на лингвистические особенности. Так в Кремле отреагировали на странные слова Дональда Трампа, которые он позволил себе в адрес российского лидера.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что американский президент не озвучивал никаких прямых обвинений в адрес Владимира Путина, отвечая на вопрос о его возможной причастности к отравлениям. Более того, никаких подкрепленных доказательствами обвинений в адрес президента России нет и не может существовать, добавил представитель Кремля.

Он также указал журналистам, что не стоило бы давать оценку заявлениям Трампа в ключе "Трамп допустил возможность…" или "Трамп предположил…", сообщает РИА Новости.

"Здесь, наверное, нужно все-таки к лингвистическим особенностям относиться гибко. Другого ответа, понятно, что быть не могло, это ответ президента США", – заявил Песков и напомнил позицию Москвы:

Мы всегда говорили, что Россия не имела, не имеет и потенциально не может иметь ничего общего с этими обвинениями.

Напомним, что Дональд Трамп в большом интервью телеканалу CBS News, отвечая на вопрос журналистки Лесли Шталь: "Согласны ли вы с тем, что Путин причастен к убийствам и отравлениям?" – сказал: "Наверное".

"Конечно, они (русские. – Прим. ред.) не должны этого делать", – добавил американский лидер. Он также допустил вмешательство России и Китая в выборы в США, заметив при этом, что влияние Пекина для Штатов – более серьезная проблема.

Говоря о личном общении с российским президентом, Трамп сказал, что их встреча в Хельсинки 16 июля была сложной, но вместе с тем очень хорошей.