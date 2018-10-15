Лукашенко крепко врезал беспредельщику Порошенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался резко против церковного раскола, который провоцирует нынешняя украинская власть во главе с Петром Порошенко и Константинопольский патриархат. Об этом лидер братской республики заявил в ходе встречи с главой Русской православной церкви (РПЦ) патриархом Кириллом.



"Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, что раскол – это всегда плохо", – заявил Лукашенко на встрече с предстоятелем. Слова главы государства передает белорусское информационное агентство БЕЛТА.

По его словам, опаснее всего последствия раскола. Президент заявил, что в Белоруссии очень болезненно относятся к происходящему в православном мире, и пожелал патриарху Кириллу мудрости и терпения.

"Мы как прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов, чтобы сохранить мир на земле", – цитирует лидера Белоруссии RT.

Напомним, ранее Константинопольская церковь – первая в ранге православных церквей – заявила о решении предоставить автокефалию (независимость) украинскому православию. Несколько дней назад синод в Стамбуле отменил решение об отлучении от церкви Филарета – патриарха неканонической (раскольнической, как считают в Москве) Украинской православной церкви (УПЦ).





В случае предоставления автокефалии украинской церкви Русская православная церковь рискует потерять сотни храмов и прихожан на территории Незалежной. В РПЦ считают, что это станет крупнейшим расколом в христианстве после его разделения на католичество и православие в 1054 году.

На прошлой неделе ситуация в православном мире обсуждалась на заседании Совета безопасности России под председательством президента Владимира Путина. В свою очередь в РПЦ пообещали "жесткий и адекватный" ответ на решение Константинопольского патриархата.

Спор между Москвой и Константинополем (Стамбулом) о том, чьей канонической территорией является Украина, ведется уже несколько столетий. В конце XVII века Константинопольский патриарх Дионисий передал Киевскую митрополию в управление РПЦ. Получается, что сейчас в Стамбуле фактически оспаривают свое собственное решение.