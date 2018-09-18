В Москве пообещали новую войну на Украине

На Украине может быть развязана настоящая война против верующих в случае легализации раскольников. С таким неутешительным прогнозом выступил представитель РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.

Священник полагает, что каноническая церковь на Украине окажется вне закона в случае легализации раскольнических организаций. В эфире телеканала "Россия 24" Иларион предостерег от таких опасных шагов.

"Если автокефалия будет предоставлена тем, кто сейчас является раскольниками, то против канонической церкви будет развязана настоящая, полномасштабная война. Будут приняты законопроекты, чтобы лишить ее недвижимости, для того чтобы лишить ее юридического статуса", – сказал митрополит.

В РПЦ также считают, что на Украине пока нет легитимных условий для автокефалии церкви, а большинство верующих ее попросту не примут. "Раскольничья иерархия, которая является нелегитимной, не может претендовать на автокефалию", – заявил Иларион, имея в виду непризнанные мировым православием Украинскую православную церковь Киевского патриархата и Украинскую автокефальную православную церковь.

Напомним, что 7 сентября Константинопольский патриархат Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве. Это стало первым шагом в процессе подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине. Священный синод Русской православной церкви выразил в связи с этим решительный протест и глубокое возмущение.

14 сентября в РПЦ приняли решение не упоминать имя Варфоломея во время богослужений. Это пока не означает полного разрыва отношений между церквями, но охлаждение отношений уже наблюдается.