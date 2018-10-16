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Политика

"Единая Россия" укрепляет международные позиции

Фото: vk.com/duma
В конце октября в Москве состоится X юбилейная Генеральная ассамблея Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП). По словам члена Совета Федерации, главы комиссии президиума Генерального совета "Единой России" по международной деятельности Андрея Климова, сам факт проведения такого мероприятия в российской столице является доказательством высокого международного авторитета "ЕР".  
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У "Единой России" сложился имидж не только как партии, которая отвечает за важнейшие вопросы во внутрироссийской повестке, за социально-экономическое развитие страны, но и как политической силы, занимающей активную позицию на международной арене, отметил Климов. Он подчеркнул, что "ЕР" широко известна по всему миру и имеет множество контактов за рубежом.  

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X юбилейная Генеральная ассамблея Международной конференции азиатских политических партий пройдет в Москве по просьбе самой МКАПП, причем впервые эта идея была выдвинута еще в 2014 году, когда на международном уровне нагнеталась антироссийская истерия, отметил Климов. "На этом фоне объединение, которое является главным сегодня "партсобранием" всех стран Азии, приняло консолидированное решение о проведении в России расширенного заседания постоянного комитета организации", – сказал единоросс.  

По его словам, "Единая Россия" – единственная из всех партий в нашей стране, которая участвует в работе Постоянного комитета – главного органа политического управления МКАПП. Членом Постоянного комитета Климов является с 2012 года.  

Как отметил сенатор, именно по инициативе России был создан совет по культуре МКАПП, сотрудничающий напрямую с ЮНЕСКО. Эта структура также проведет свое первое совещание в Москве. "А еще по нашей инициативе на полях Генассамблеи МКАПП запланирован круглый стол о роли партий в предотвращении вмешательства во внутренние дела суверенных государств, а также большое число двухсторонних контактов", – рассказал член Совета Федерации. 

Андрей Климов. Фото: chuvash.er.ru

О глобальной роли МКАПП говорит то, что в настоящий момент в ней состоят более 350 партий, причем многие из них - парламентские, подчеркнул Климов. Он привел в пример Компартию Китая, правящие партии Индии, Турции, Вьетнама и других стран.  

Важно и то, добавил сенатор, что МКАПП имеет тесные связи с созданными позднее международными объединениями. "В Африке это Союз африканских политических партий, а в Латинской Америке – Постоянная конференция политических партий Латинской Америки и Карибского бассейна", – уточнил законодатель, добавив, что в этих странах проживают порядка шести миллиардов человек. Представители этих организаций также будут в Москве. 

Кроме того, отметил единоросс, в российской столице пройдет первое заседание координационного комитета этих трех глобальных структур. "Поэтому те люди, которые по наивности или из других соображений говорят нам о том, что какая-то изоляция России существует, должны внимательно посмотреть на эти цифры", – подчеркнул Климов.  

По его словам, в Москве ждут не только членов МКАПП, но и другие делегации. "На нас даже выходят люди, которые представляют разумные общественно-политические силы Украины", – рассказал парламентарий.  

Планируется, что в рамках X Генассамблеи МКАПП будет принята ее московская декларация, а также заявления молодежного и женского форумов организации. Кроме того, сенатор выразил надежду, что участники мероприятия выпустят заявление по невмешательству во внутренние дела и от Совета по культуре МКАПП.  

Международная конференция азиатских политических партий была основана в 2000 году. Она призвана содействовать обмену и сотрудничеству между политическими партиями разных стран, создавать условия для укрепления мира и совместного развития.

Автор: Иван Поляков16 октября 2018, 16:49

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