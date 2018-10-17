Путин пошел на крайние меры из-за бойни в Керчи

В графике президента России Владимира Путина произошла серьезная корректировка. Из-за массового убийства в керченском колледже глава государства решил не сократить, а вовсе отменить переговоры со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, сообщают СМИ. Президент держит ситуацию в Керчи под контролем.



"Да, отменили. Планируемый ранее обед тоже под вопросом", – сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Ранее президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и поручил при необходимости обеспечить транспортировку пострадавших при взрыве в керченском колледже в ведущие клиники страны, в том числе в столичные.

Также глава государства дал поручение министерствам здравоохранения и по чрезвычайным ситуациям принять экстренные меры, чтобы помочь пострадавшим, а также Федеральной службе безопасности и следственным органам – незамедлительно установить причины произошедшего.

Напомним, в результате взрыва в Керченском политехническом колледже, по предварительным данным, погибли 18 человек, десятки пострадали, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Первая версия случившегося – взрыв газового баллона. Однако позже выяснилось, что здание не было газифицировано.

Затем приоритетной стала версия террористического акта. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о попытке захвата заложников в колледже, после этого там началась стрельба, а затем прогремел взрыв.

Позже выяснилось, что стрелок – студент четвертого курса колледжа. Его тело было обнаружено в библиотеке на втором этаже. Следственный комитет переквалифицировал дело на статью об убийстве двух и более лиц.