Порошенко присвоил часть России

Украинские власти не оставляют надежды отрезать от России часть территории: претензии предъявляются на Кубань, части Курской, Брянской и Воронежской областей. Понимая, что с реальностью такие притязания не имеют ничего общего, Киев решил еще раз уколоть Москву и переименовал улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины.

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