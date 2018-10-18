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Политика

Путин поставил крест на теряющем власть Порошенко

Петр Порошенко и Владимир Путин. Фото: Dni.Ru
Российское руководство ждет, когда сменится русофобская власть в Киеве и надеется, что с новым президентом Украины Москва поладит. Владимир Путин дал развернутую оценку российско-украинским отношениям. В его выступлении на Валдайском клубе впервые прозвучали знаковые слова и выражения, относящиеся к теме международной политики.
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На Петра Порошенко Москва больше не делает ставку, на нынешнем лидере Незалежной поставлен крест. Владимир Путин рассчитывает, что с новым руководством Украины удастся выстраивать отношения и договариваться. Он отметил, что надо дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы на Украине и к власти придет новый руководитель.

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"Мы к этому готовы, мы этого хотим", - добавил президент. Если проанализировать это высказывание Путина, то становится ясно, что в Москве устали от Порошенко. От его русофобской политики, от его поддержки ярых националистов с примесью фашизма, от постоянных обещаний выполнить минские соглашения и установить мир в Донбассе.

Почти пять лет Россия верила нынешним украинским властям, пыталась в чем-то идти им навстречу и даже вкладывала деньги в экономику ближайшего соседа. Но сейчас, судя по всему, терпение Кремля лопнуло и там решили просто дождаться смены власти в Киеве, а затем, как говорится,  начать с нуля выстраивание отношений.

И следующие заявления Путина, прозвучавшие сегодня в Сочи на заседании дискуссионного клуба "Валдай" – тому подтверждение. Российский лидер сказал, что единственный товар, которым торгует сегодня Киев это –  русофобия и антироссийские настроения.

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Markus Heine

"Больше товаров не осталось. За это им все прощают, потому что в страшном сне нашим так называемым партнерам не приснится, что Украина и Россия хоть в каком-то виде кооперируются, потому что считают, что конкуренция будет в мире возрастать в результате такой кооперации", – сказал Владимир Путин.

К слову сказать, в этом заявление впервые прозвучала и формулировка "так называемые" по отношению к нашим западным партнерам. До этого российские официальные лица называли наших соперников и даже врагов исключительно "партнерами". "Так называемыми" они стали сегодня и это тоже серьезный звоночек, свидетельствующий о том, что любому терпению когда-нибудь приходит конец.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Далее российский лидер отметил, что власти Украины не собираются выполнять минские соглашения, в том числе в свете приближающихся выборов в этой стране. "Это связывает руки всем политическим силам, потому что действия навстречу противоположной стороне внутри страны будут трактоваться как, извините, измена родине", – сказал Путин.

Он также предостерег украинских политиков от искушения обострить ситуацию в Донбассе в преддверии президентских выборов на Украине. Путин выразил надежду, что украинские власти не пойдут по стопам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, утратившего свои территории, напав на Южную Осетию в 2008 году.

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Nazar Furyk

А это заявление можно трактовать как грозное предупреждение Киеву. Если там вдруг забыли, что произошло после того, как Саакашвили напал на российских миротворцев и пытался силой захватить Южную Осетию, то сейчас самое время Порошенко и его команде вспомнить ту историю. Аналогии с Осетией и Донбассом – самые что ни на есть прямые.

Не стоит также забывать, что и ранее Путин говорил о поддержке русскоязычного населения на Украине и заявлял, что Москва не бросит его в беде. Сейчас, похоже, наступил "час икс": украинским властям предложено более серьезно выстаивать сою политику и не принимать необдуманных решений, не заботясь об их последствиях.

Фото: GLOBAL LOOK press/Vasyl Shevchenko

Автор: Александр Комаров18 октября 2018, 21:31
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