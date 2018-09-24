Поговоривший с Путиным Лукашенко закрыл границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал укрепить границу с Украиной. По его словам, из соседней страны "идет беда". Такое заявление лидер братской республики сделал спустя несколько дней после встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.



По его словам, необходимо увеличить число пограничников между Украиной и Белоруссией. "Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Белоруссии, в том числе оружия переправляется", – сказал Лукашенко в ходе встречи с главой Госпогранкомитета Анатолием Лаппо и государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем.

В пример лидер Белоруссии привел недавнее задержание мужчины на границе двух стран. При обыске у него нашли автоматы, пулеметы, винтовки и тысячи патронов. Слова Лукашенко передает ТАСС.

Заявление Александра Лукашенко, которое явно не понравится президенту Украины Петру Порошенко и его окружению, прозвучало спустя несколько дней после встречи главы белорусского государства с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Президенты встретились в пятницу, 21 сентября, в Сочи. О содержании переговоров они предпочли не распространяться. По сообщениям СМИ, белорусский лидер улетел из Сочи "в полном молчании".

КОНЕЦ БАТЬКЕ?!



В 21.16 Лукашенко молча покинул Сочи

Встреча президентов продолжалась более 4 часов. Переговоры были тяжелые. Беларусь ждут перемены.

Лукашенко не будет принимать участие в новых президентских выборах.#КонецЛукашенко — Robert B (@RobertBik) 22 сентября 2018 г.

На следующий день Лукашенко сделал первое заявление по итогам разговора с Путиным. По его словам, общение глав государств длилось шесть часов. Переговоры с российским лидером Лукашенко назвал "не сложным, а тяжелыми". Впрочем, добавил он, они были результативными.

По его словам, лидеры коснулись вопросов сотрудничества Москвы и Минска в рамках международных организаций, пограничного режима между двумя странами, энергетики. "В этом направлении нам предстоит работать, и понимание в этом есть. Это в интересах и России, и Беларуси", – сказал Лукашенко.