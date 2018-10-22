Порошенко толкают на ракетный удар по Москве

Украинские ракеты должны лететь на Москву и Санкт-Петербург. Об этом заявил политолог из Незалежной Юрий Романенко. По его мнению, Киеву следует воспользоваться выходом Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) и начать выпускать оружие, которое сможет поражать цели на территории России.



Такой шаг Вашингтона он назвал хорошим шансом для усиления ракетного потенциала Украины. "Текущие соглашения запрещают нам иметь ракеты с дальностью более 500 километров, а производить мы их пока еще можем", – написал Романенко в своем Telegram-канале.

Выход Соединенных Штатов из договора дает Украине шанс как можно быстрее поставить на вооружение ракеты, способные достать до Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов, полагает он. По его словам, особо афишировать такие цели не нужно, однако с учетом уже открытого Вашингтоном ящика Пандоры придерживаться прошлых договоренностей смысла нет.

Ракетостроительная отрасль, полагает Романенко, позволит укрепить экономику страны, создаст десятки тысяч рабочих мест, стимулирует развитие науки. "Наконец, это лучший способ остудить пыл любого агрессора", – добавил он.

Впрочем, даже у Романенко есть зерно сомнения относительно реализуемости подобного плана. С текущим "организационно-политическим параличом" Украины, уверен он, такая задача стране не под силу.

Странно, что Романенко не упомянул о полностью разваленной промышленности, образовании и науке, благодаря чему некогда богатейшая республика СССР, способная производить самолеты и авианосцы, теперь мечтает об участи аграрного придатка Европы.

Лавров о возможности выхода США из Договора о РСМД: «Любое действие будет встречать противодействие» — RT на русском (@RT_russian) 22 октября 2018 г.

Напомним, президент США в минувшие выходные объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД. Как обычно, виновной в таком развитии событий глава Белого дома объявил Россию. Москва, со слов президента Соединенных Штатов, много лет нарушает соглашение.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно отмечала, что соблюдает договоренности. По словам главы МИДа Сергея Лаврова, Москва также имеет серьезные претензии к американским коллегам по соблюдению ДРСМД.

Договор о ракетах средней и малой дальности был подписан президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. Он предписывал сторонам уничтожить имевшиеся у них на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.