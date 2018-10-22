Кремль ответил на безумства Трампа

В Кремле отреагировали на безумные планы Дональда Трампа выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности. США обвиняют Россию в том, что она не выполняет условия документа. В Москве с аналогичными обвинениями выступают в адрес Вашингтона.

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