Словоблуда Порошенко прилюдно облили грязью
Речь идет о 220-миллиметровой системе залпового огня "Ураган". Производилась она еще в советское время, но поставку в войска отремонтированной партии машин Порошенко выдал за небывалое достижение украинского военно-промышленного комплекса.
В социальных сетях лидер Незалежной принялся нахваливать реактивную систему. "За 20 секунд "Ураган" может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который гарантированно поразит цели на дальности до 35 километров", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Не обошлось и без присущего украинскому лидеру пафоса. "Продолжаем укреплять обороноспособность украинской армии!" – отметил он в конце поста.
ЗСУ отримали нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню «Ураган». Це - одна із найбільш далекобійних та потужних реактивних систем залпового вогню, що стоять на озброєнні наших військових.— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 октября 2018 г.
Продовжуємо зміцнювати обороноздатність української армії! #НоваАрмія pic.twitter.com/6tIZYBD0sW
Пользователи Сети восторженных речей Порошенко не оценили. Одни обратили внимание на то, что тягач для ракетной системы – российского производства. Другие подчеркнули, что такие РСЗО выпускались в советское время.
"Своего нет, зато чужим хвастаться Петя может", – приводит РИА ФАН комментарий пользователя Анатолия Сухореброго. Кто-то предложил "пульнуть хоть одну ракету по Верховной раде".
Ранее Петр Порошенко побывал в расположении частей украинской армии на побережье Азовского моря. Он понаблюдал за учениями вооруженных сил и не преминул сделать очередной выпад в адрес России. "Наши военные готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове", – заявил украинский лидер.
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