Словоблуда Порошенко прилюдно облили грязью

Жители Украины без энтузиазма восприняли очередные шапкозакидательские заявления президента Петра Порошенко. Лидер Незалежной принялся расхваливать якобы новые украинские реактивные системы залпового огня (РСЗО), а пользователи Сети поспешили заметить, что он восторгается техникой советского производства.



Речь идет о 220-миллиметровой системе залпового огня "Ураган". Производилась она еще в советское время, но поставку в войска отремонтированной партии машин Порошенко выдал за небывалое достижение украинского военно-промышленного комплекса.

В социальных сетях лидер Незалежной принялся нахваливать реактивную систему. "За 20 секунд "Ураган" может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который гарантированно поразит цели на дальности до 35 километров", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Не обошлось и без присущего украинскому лидеру пафоса. "Продолжаем укреплять обороноспособность украинской армии!" – отметил он в конце поста.

ЗСУ отримали нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню «Ураган». Це - одна із найбільш далекобійних та потужних реактивних систем залпового вогню, що стоять на озброєнні наших військових.



Продовжуємо зміцнювати обороноздатність української армії! #НоваАрмія pic.twitter.com/6tIZYBD0sW — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 октября 2018 г.

Пользователи Сети восторженных речей Порошенко не оценили. Одни обратили внимание на то, что тягач для ракетной системы – российского производства. Другие подчеркнули, что такие РСЗО выпускались в советское время.

"Своего нет, зато чужим хвастаться Петя может", – приводит РИА ФАН комментарий пользователя Анатолия Сухореброго. Кто-то предложил "пульнуть хоть одну ракету по Верховной раде".

Ранее Петр Порошенко побывал в расположении частей украинской армии на побережье Азовского моря. Он понаблюдал за учениями вооруженных сил и не преминул сделать очередной выпад в адрес России. "Наши военные готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове", – заявил украинский лидер.